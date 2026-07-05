¿Cambia el tiempo este domingo? El pronóstico del SMN para Mendoza
A pesar de las bajas temperaturas, las máximas repuntarán este domingo en Mendoza, según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional.
El domingo comenzará en Mendoza con mucho frío desde temprano. La madrugada y las primeras horas del día volverán a estar marcadas por heladas, aunque el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional anticipa una mejora leve en la temperatura con el correr de las horas.
La mínima será de -4° y la máxima llegará a 12°, con nubosidad en disminución y vientos leves del noreste durante buena parte del día. En la cordillera, además, se espera poco nuboso, dentro de un panorama sin cambios importantes en alta montaña.
Pronóstico extendido para Mendoza
En el adelanto para el lunes aparece una continuidad de esa mejora. Se espera poca nubosidad, ascenso de la temperatura y heladas generales, con una máxima de 12° y una mínima de -1°, en otra jornada fría durante la mañana, pero algo más templada por la tarde.