¿Cambia el tiempo este domingo? El pronóstico del SMN para Mendoza

A pesar de las bajas temperaturas, las máximas repuntarán este domingo en Mendoza, según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional.

Con heladas y una mínima de -2°, en Mendoza el domingo arrancará con una mañana muy fría.

El domingo comenzará en Mendoza con mucho frío desde temprano. La madrugada y las primeras horas del día volverán a estar marcadas por heladas, aunque el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional anticipa una mejora leve en la temperatura con el correr de las horas.

La mínima será de -4° y la máxima llegará a 12°, con nubosidad en disminución y vientos leves del noreste durante buena parte del día. En la cordillera, además, se espera poco nuboso, dentro de un panorama sin cambios importantes en alta montaña.