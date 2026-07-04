Los consejos de Defensa al Consumidor para evitar el sobreendeudamiento

La Dirección de Defensa al Consumidor de Mendoza brindó algunas recomendaciones para evitar el exceso de deudas personales y cómo afrontarlas.

Con el objetivo de fortalecer la educación financiera y el consumo responsable por parte de los usuarios, la Dirección de Defensa al Consumidor de Mendoza presentó algunos consejos para prevenir el excesivo endeudamiento con herramientas concretas para acompañar a la ciudadanía.

Las recomendaciones están vinculadas al uso de tarjetas de crédito, la contratación de servicios financieros y la gestión de deudas. Entre los principales consejos se destaca la importancia de evitar abonar el mínimo en las tarjetas, exigir el detalle del costo financiero total (CFT) y analizar las condiciones de crédito antes de asumir un compromiso.

Además, aconsejaron evitar todo tipo de refinanciaciones bajo presión, y solicitar la información por escrito para poder evaluar de la mejor manera todas las opciones disponibles. También recordaron que los consumidores tienen derecho a un trato digno, advirtiendo acerca de las prácticas abusivas al momento de las cobranzas.

Defensa al consumidor brindó consejos para evitar el exceso de deudas. Imagen Ilustrativa. Shutterstock. Asesoramiento gratuito desde Defensa al Consumidor Además, la campaña recuerda que la dirección cuenta con instancias gratuitas de asesoramiento, mediación y conciliación, tanto a nivel provincial como municipal, además de facilitar información clara para tomar decisiones financieras responsables.

Finalmente, la iniciativa apunta a mostrar la importancia de consolidar deudas en las condiciones más favorables posibles y priorizar las alternativas que permitan una planificación previsible y ordenada.