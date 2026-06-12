Defensa al Consumidor alertó sobre el uso de tarjetas, el endeudamiento y los préstamos

La Dirección de Defensa al Consumidor de Mendoza alertó sobre prácticas que pueden derivar en sobreendeudamiento a partir del uso de tarjetas de crédito y préstamos digitales, especialmente a través de billeteras virtuales. Los detalles del comunicado emitido este viernes.

Uno de los principales riesgos identificados es el uso del “pago mínimo”, que lejos de cancelar la deuda, genera su refinanciación con la aplicación de intereses sobre el saldo pendiente, incrementando significativamente el monto total a pagar.

En este sentido, el organismo remarcó la importancia del Costo Financiero Total (CFT), indicador obligatorio que refleja el costo real del crédito al incluir intereses, comisiones y cargos adicionales. La normativa vigente exige que esta información sea clara, completa y por escrito.

Asimismo, se advirtió sobre el crecimiento de préstamos otorgados mediante aplicaciones digitales, que permiten acceder a dinero de forma inmediata pero con costos financieros considerablemente más elevados que los del sistema bancario tradicional.

Estas modalidades, al simplificar los requisitos de acceso, trasladan el riesgo a los consumidores mediante tasas significativamente superiores.

Desde la Dirección se recomienda analizar cuidadosamente las condiciones antes de asumir cualquier compromiso financiero, evitar decisiones impulsivas y no recurrir al pago mínimo como mecanismo habitual.

Finalmente, se recuerda que las personas que se encuentren en situación de endeudamiento pueden acceder a instancias de asesoramiento y mediación gratuitas, donde se evalúa la legalidad de las condiciones y se promueven acuerdos de pago sostenibles.