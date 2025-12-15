Cómo hacer un reclamo en Defensa del Consumidor en 2025: el paso a paso cuando el número aparece en el ticket

Desde la modificación que obliga a incluir el contacto de Defensa del Consumidor en tickets y facturas , reclamar en Mendoza es más simple y directo. El número aparece en cada comprobante y permite iniciar el trámite desde el celular, sin moverse de casa ni dar vueltas innecesarias.

El canal habilitado es el WhatsApp 2617542335, que deriva al 148 opción 20, correspondiente al Centro de Contacto Ciudadano. A partir de ese primer mensaje, el sistema guía al consumidor paso a paso para saber cómo seguir según cada situación.

El primer paso es escribir por WhatsApp al 2617542335. Automáticamente, el sistema despliega una lista de opciones del Centro de Contacto Ciudadano. Para Defensa del Consumidor , hay que responder con el número 20.

Luego llega un mensaje de bienvenida con cinco alternativas. Para iniciar un reclamo general, se debe responder con la opción 1: “Cómo realizar un reclamo”. Desde allí, el sistema brinda indicaciones sobre los pasos a seguir y cómo cargar la denuncia de manera formal.

Antes de avanzar, es importante saber qué se puede reclamar. Se contemplan problemas por mala prestación de servicios como bancos, telefonía, internet, cable o turismo, falta de información, fallas en garantías de productos, trato indigno y otras situaciones vinculadas a una relación de consumo.

Qué necesitás y cómo sigue el trámite

caja precio compra ticket supermercados almacén inflación dólar blue 1.jpg Rodrigo D'Angelo / MDZ

Para realizar la denuncia formal, el reclamo se completa a través de la Ventanilla Única Federal de Defensa del Consumidor. Allí se llena un formulario online y se adjunta documentación como facturas, tickets, contratos, garantías o presupuestos que respalden lo denunciado.

Una vez presentada la denuncia, se inicia una etapa de conciliación. La empresa es notificada y se intenta llegar a una solución voluntaria. Si no hay acuerdo y se detectan incumplimientos, Defensa del Consumidor puede avanzar con sanciones.

El trámite continúa con la asignación de un número de expediente y todas las notificaciones llegan al correo electrónico declarado. En algunos casos, se convoca a una audiencia de conciliación entre el consumidor y el proveedor.

Quiénes pueden reclamar y en qué casos no

Puede reclamar cualquier persona que haya comprado un bien o contratado un servicio para uso personal, familiar o social. También pueden hacerlo cooperadoras, asociaciones o fundaciones cuando adquieren productos o servicios para sus actividades.

No se puede reclamar si no se es consumidor final ni contra profesionales universitarios con matrícula habilitante, como médicos, abogados, arquitectos o ingenieros. Fuera de esas excepciones, el sistema cubre una amplia variedad de conflictos cotidianos.

En todos los casos, la gestión es totalmente gratuita y no hace falta contar con asesoramiento legal. La idea es que el proceso sea sencillo y esté al alcance de cualquier mendocino.

Otras opciones disponibles en Defensa del Consumidor

defensa al consumidor edificio (1).JPG ALF PONCE MERCADO / MDZ

Además del reclamo general, el sistema contempla alternativas específicas. Para reclamos de turistas, se debe completar un formulario, adjuntar pruebas y enviarlo por correo a [email protected].

También existe una vía presencial destinada únicamente a personas vulnerables o en situación de desventaja, como adultos mayores o personas con discapacidad. En esos casos, la denuncia se realiza en las sedes de Defensa del Consumidor según el domicilio.

Por otro lado, proveedores y comercios cuentan con un espacio propio para gestionar trámites específicos en el siguiente link. Todo está centralizado para ordenar el proceso y facilitar el acceso tanto a consumidores como a empresas.