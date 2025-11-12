Defensa del Consumidor: Mendoza actualiza la información de contacto en facturas y tickets

La norma permitirá incorporar canales digitales y redes sociales de atención al consumidor en facturas y tickets.

La Cámara de Senadores dio sanción definitiva a una iniciativa del diputado Franco Ambrosini que actualiza la Ley N° 7538.

La Cámara de Senadores de Mendoza aprobó de manera definitiva un proyecto impulsado por el diputado Franco Ambrosini que modifica los artículos 1° y 2° de la Ley N° 7538, con el objetivo de garantizar que las facturas, tickets y documentos equivalentes incluyan los canales de denuncia y contacto vigentes de la Dirección de Defensa del Consumidor, o de la autoridad que la reemplace en el futuro.

La norma deberá ser promulgada por el Poder Ejecutivo para su entrada en vigencia.

Una actualización de alcance práctico Durante el debate, el senador Walther Marcolini, presidente de la Comisión de Legislación y Asuntos Constitucionales, explicó que la medida “actualiza la situación real” y reemplaza disposiciones que habían quedado desactualizadas.

Recordó que la ley original establecía que los comprobantes debían consignar un número telefónico gratuito para la atención de reclamos, pero ese número dejó de funcionar y la obligación seguía vigente, lo que generaba confusión en los usuarios y los comercios.

senado1 El Senado aprobó cambios en la ley que regula la información al consumidor. Prensa Senado de Mendoza La nueva norma habilita el uso de canales digitales, redes sociales y otros medios de comunicación, y faculta a la Dirección de Defensa del Consumidor a actualizarlos periódicamente sin necesidad de una nueva ley. Según Marcolini, se trata de una modificación operativa en beneficio de los consumidores.