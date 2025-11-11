Presenta:

Oportunidad de trabajo en Mendoza: Fecovita busca sumar personal a su planta en Maipú

Fecovita lanzó una nueva búsqueda laboral en Mendoza: la empresa busca jefe de planta para su casa matriz en Maipú y ofrece atractivos beneficios.

Fecovita emplea a más de 1.000 personas y exporta a más de 40 países.

ALF PONCE MERCADO / MDZ

Fecovita, uno de los principales grupos vitivinícolas del país, lanzó una convocatoria de trabajo para incorporar un/a Jefe de Planta a su Casa Matriz ubicada en Maipú, Mendoza. La empresa nuclea a más de 5.000 productores y exporta a más de 40 países, con marcas emblemáticas y una fuerte presencia en el mercado local.

¿Qué tareas tendrá a cargo?

La persona seleccionada deberá asegurar el cumplimiento del plan de producción, liderar y supervisar al personal de planta, controlar la calidad del producto y participar en la evaluación técnica de nuevos desarrollos. También será responsable de coordinar auditorías internas, analizar eficiencia y productividad, organizar inventarios y aplicar metodologías de trabajo con foco en mejora continua.

El grupo vitivinícola busca personal con experiencia en producción y liderazgo.

Requisitos del puesto de trabajo

  • Más de 3 años de experiencia en posiciones similares.
  • Experiencia en gestión de equipos y procesos productivos.
  • Manejo avanzado de Excel y sistemas ERP.
  • Disponibilidad full time.

Beneficios destacados

  • Día libre en el cumpleaños.
  • Reintegro en compra de vinos.
  • Descuentos en productos de la marca.
  • Reintegro para actividad física.
  • Días libres adicionales.

Sobre Fecovita

La empresa da empleo directo a más de 1.000 personas y comercializa cerca de 270 millones de litros al año. Controla el 30 por ciento del mercado argentino y cuenta con 11 unidades comerciales, más de 1.200 socios estratégicos y cinco oficinas en el exterior.

Los interesados en postularse deben hacerlo a través de https://fecovita.hiringroom.com/jobs.

