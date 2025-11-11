Oportunidad de trabajo en Mendoza: Fecovita busca sumar personal a su planta en Maipú

Fecovita lanzó una nueva búsqueda laboral en Mendoza: la empresa busca jefe de planta para su casa matriz en Maipú y ofrece atractivos beneficios.

Fecovita emplea a más de 1.000 personas y exporta a más de 40 países.

Fecovita, uno de los principales grupos vitivinícolas del país, lanzó una convocatoria de trabajo para incorporar un/a Jefe de Planta a su Casa Matriz ubicada en Maipú, Mendoza. La empresa nuclea a más de 5.000 productores y exporta a más de 40 países, con marcas emblemáticas y una fuerte presencia en el mercado local.

¿Qué tareas tendrá a cargo? La persona seleccionada deberá asegurar el cumplimiento del plan de producción, liderar y supervisar al personal de planta, controlar la calidad del producto y participar en la evaluación técnica de nuevos desarrollos. También será responsable de coordinar auditorías internas, analizar eficiencia y productividad, organizar inventarios y aplicar metodologías de trabajo con foco en mejora continua.

fecovita paro obreros vitivinicolas (1).JPG El grupo vitivinícola busca personal con experiencia en producción y liderazgo. ALF PONCE MERCADO / MDZ Requisitos del puesto de trabajo Más de 3 años de experiencia en posiciones similares.

Experiencia en gestión de equipos y procesos productivos.

Manejo avanzado de Excel y sistemas ERP.

Disponibilidad full time. Beneficios destacados Día libre en el cumpleaños.

Reintegro en compra de vinos.

Descuentos en productos de la marca.

Reintegro para actividad física.

Días libres adicionales. Sobre Fecovita La empresa da empleo directo a más de 1.000 personas y comercializa cerca de 270 millones de litros al año. Controla el 30 por ciento del mercado argentino y cuenta con 11 unidades comerciales, más de 1.200 socios estratégicos y cinco oficinas en el exterior.