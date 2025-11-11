Anses evalúa pagar un bono de fin de año: cuánto sería y a quiénes llegaría

Anses analiza la posibilidad de otorgar un nuevo bono para fin de año. Te contamos qué se sabe hasta el momento sobre el monto y quiénes podrían recibirlo.

Se espera que Anses confirme el refuerzo para quienes perciben los haberes más bajos.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) ya comenzó a depositar los haberes de noviembre para jubilados, pensionados y beneficiarios de asignaciones sociales. Pero muchos ya están pendientes de cuánto cobrarán en diciembre, un mes clave por los aumentos, el aguinaldo y la posibilidad de un nuevo bono.

Aguinaldo y bono de fin de año En diciembre, jubilados y pensionados recibirán el medio aguinaldo correspondiente al segundo semestre del año. Este beneficio, también conocido como Sueldo Anual Complementario (SAC), equivale al 50 por ciento de la mayor remuneración mensual del semestre y se paga automáticamente junto al haber mensual, sin necesidad de trámite previo.

Además, continúa la expectativa por la posible continuidad del bono extraordinario de 70.000 pesos, que el Gobierno viene otorgando desde hace varios meses a quienes cobran la jubilación mínima.

Anses Jubilados con la mínima podrían cobrar alrededor de $569.000 en diciembre. Shutterstock Cuánto cobraría un jubilado con la mínima El monto exacto del haber de diciembre aún no fue confirmado oficialmente, ya que depende del índice de movilidad previsional que se calcula en base a la inflación de octubre. Ese dato será publicado por el Indec en los próximos días.

Sin embargo, si se repite un esquema similar al de noviembre, el haber mínimo podría rondar los 333.000 pesos o más. A ese monto se le suma el medio aguinaldo, que equivale al 50 por ciento del mejor haber mensual del semestre, es decir, unos 166.500 pesos aproximadamente.