Anses confirmó cuándo se conocerá el aumento para las jubilaciones de diciembre

Anses dio a conocer su cronograma de noviembre y así anunció el detalle de que esta semana se confirmará un nuevo aumento para los jubilados. Se trata de un incremento que impactará desde el mes de diciembre y que también se volcará sobre los beneficiarios de planes y asignaciones sociales.

Este aumento se trata concretamente de un vuelco automático que se da sobre las jubilaciones y planes una vez que el Indec publica la inflación de cada mes. En esta oportunidad, el organismo dará a conocer el IPC el próximo miércoles y así se confirmará un nuevo salto en las jubilaciones pensando en el último mes del año.

El día miércoles 12 de noviembre, a las 16, el Indec espera poder confirmar la inflación del mes de octubre que impacta directamente en las jubilaciones y prestaciones sociales de Anses, según determinó el Gobierno nacional por decreto en 2024.

Los analistas y especialistas económicos detallaron que la inflación del mes de octubre estuvo en el orden del 2,4%; y este número podría ser el que implique el aumento para jubilados y pensionados, dando a entender un nuevo salto en el IPC mensual.

Anses otorgó un incremento en noviembre del 2,08 por ciento , por la fórmula de movilidad, que toma como referencia el IPC de septiembre publicado por el Indec a las jubilaciones.

Además, los titulares de jubilaciones y pensiones con haberes mínimos cobrarán un bono de 70 mil pesos, por lo que la suma total fue de 403.085,39 pesos (333.085,39 pesos de haber mínimo con aumento + 70 mil pesos de bono). En tanto, quienes superen el mínimo tendrán un bono proporcional hasta alcanzar los 403.085,39 pesos.

La Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) fue de 336.468,31 pesos (266.468,31 pesos de haber con aumento + 70 mil pesos de bono) y las Pensiones No Contributivas (PNC) por Invalidez y Vejez, de 303.159,77 pesos (233.159,77 pesos de haber con aumento + 70 mil pesos de bono).

En tanto, la Asignación Universal por Hijo (AUH) subió a 119.691 pesos; la AUH por Hijo con Discapacidad, a 389.733 pesos, y la Asignación Familiar por Hijo, a 59.851 pesos para el primer rango de ingresos.

En caso de confirmarse el aumento del 2,4%; a esos montos hay que aplicarle ese tipo de incremento.