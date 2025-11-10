PAMI: qué necesitás presentar para ser atendido en cualquier centro de salud

El PAMI ofrece distintos servicios para sus afiliados y trabaja en la mejora de los turnos en centros de salud.

El PAMI y sus servicios.

El PAMI informó cuáles son los documentos que deben presentar sus afiliados para recibir atención médica sin inconvenientes en los hospitales, clínicas y consultorios que forman parte de su red. Se trata de un servicio clave que pueden solicitar los afiliados a la obra social.

Documentación requerida por PAMI Para acceder a la atención —ya sea en una consulta, guardia o estudio médico— los afiliados deben presentar los siguientes elementos:

Documento Nacional de Identidad (DNI) o alguna otra forma válida de identificación.

Credencial de afiliado , que puede mostrarse tanto en formato físico como digital.

En caso de contar con una credencial provisoria, también se acepta la versión con código QR o el comprobante emitido en las oficinas de PAMI. El organismo remarcó que ningún centro de salud puede negar la atención a un afiliado por no tener la credencial digital o por no portar un teléfono celular.

Si algún establecimiento solicita documentación adicional, cobra un plus o impone demoras injustificadas, el afiliado puede presentar un reclamo a través de los siguientes medios:

Llamando al 138 , la línea de atención “PAMI Escucha y Responde”.

Completando el formulario de reclamos disponible en el sitio oficial del PAMI.

Acudiendo a la Superintendencia de Servicios de Salud o a la Unidad Fiscal de PAMI (UFI-PAMI). Centros propios del PAMI Además de los establecimientos conveniados, la obra social cuenta con centros médicos propios que ofrecen atención integral sin costo para sus afiliados. Entre ellos se destacan: