PAMI reglamentó la nueva Constancia de Afiliación Negativa: cómo tramitarla

El PAMI presentó una nueva herramienta digital que permite a los usuarios obtener la Constancia de Afiliación Negativa , un documento que certifica que una persona no se encuentra afiliada ni realiza aportes a la obra social . Este comprobante tiene una validez de 30 días, puede descargarse en línea y no requiere la presencia del solicitante en una oficina.

Este documento suele solicitarse para diversos trámites, como la gestión de becas, subsidios, programas sociales o solicitudes médicas que exigen demostrar que el interesado no cuenta con cobertura de PAMI. Su validez es reconocida tanto por organismos públicos como privados.

El procedimiento para obtener la constancia es simple y completamente gratuito:

Hacer clic en “Consultar” y luego descargar el certificado en formato PDF.

Ingresar el número de CUIL o CUIT del solicitante.

¿Quiénes pueden solicitarla?

Cualquier persona que necesite acreditar que no está afiliada a PAMI puede pedir la constancia. Generalmente se exige para:

Trámites de subsidios o asignaciones ante ANSES.

Programas de salud y asistencia social provinciales o nacionales.

Solicitudes de becas estudiantiles u otros beneficios educativos.

Junto con esta novedad, el organismo impulsa el uso de su aplicación móvil Mi PAMI, disponible para Android y iOS. Desde la app, los afiliados pueden gestionar recetas electrónicas, solicitar turnos médicos, acceder a su credencial digital y realizar consultas las 24 horas.