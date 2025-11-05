PAMI: vuelven los medicamentos al 100% tras una orden judicial

Una orden judicial obliga a PAMI a restituir la cobertura total de 167 medicamentos que habían sido excluidos del listado gratuito. La medida fue dictada por el Juzgado Federal N° 2 de Mendoza, y según confirmaron fuentes del organismo, ya comenzó a aplicarse en la provincia, aunque la obra social apeló el fallo.

El juez suspendió las resoluciones 2431/2024 y 2537/2024, que habían establecido nuevos requisitos para acceder a la cobertura del 100%. Esto significa que, en Mendoza, PAMI deberá volver a otorgar los medicamentos incluidos en el vademécum sin exigir la tramitación del subsidio por razones sociales ni otros filtros administrativos.

medicamentos farmacia pami (4) La medida podría extenderse a nivel nacional si se rechaza la apelación presentada por la obra social. ALF PONCE MERCADO / MDZ Los requisitos de PAMI que quedaron sin efecto La controversia surgió por las condiciones que PAMI impuso a los afiliados para mantener la gratuidad, entre ellas acreditar ingresos menores a 1,5 haberes mínimos jubilatorios o hasta 3 haberes en caso de convivir con personas con discapacidad. Además, se prohibía acceder al beneficio si el afiliado tenía obra social prepaga, más de un inmueble o vehículos nuevos. El magistrado calificó estas exigencias como “irrazonables y desproporcionadas”.

El fallo remarca que la información patrimonial de los afiliados ya se encuentra disponible para el Estado y que exigir su certificación manual contradice los principios de eficiencia y simplificación administrativa. Por eso, el juez dispuso suspender la aplicación de los requisitos y garantizar el acceso directo al beneficio sin nuevos trámites.