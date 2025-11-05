PAMI: vuelven los medicamentos al 100% tras una orden judicial
PAMI deberá cumplir con la restitución de medicamentos gratuitos, según dispuso la Justicia mendocina.
Una orden judicial obliga a PAMI a restituir la cobertura total de 167 medicamentos que habían sido excluidos del listado gratuito. La medida fue dictada por el Juzgado Federal N° 2 de Mendoza, y según confirmaron fuentes del organismo, ya comenzó a aplicarse en la provincia, aunque la obra social apeló el fallo.
El juez suspendió las resoluciones 2431/2024 y 2537/2024, que habían establecido nuevos requisitos para acceder a la cobertura del 100%. Esto significa que, en Mendoza, PAMI deberá volver a otorgar los medicamentos incluidos en el vademécum sin exigir la tramitación del subsidio por razones sociales ni otros filtros administrativos.
Los requisitos de PAMI que quedaron sin efecto
La controversia surgió por las condiciones que PAMI impuso a los afiliados para mantener la gratuidad, entre ellas acreditar ingresos menores a 1,5 haberes mínimos jubilatorios o hasta 3 haberes en caso de convivir con personas con discapacidad. Además, se prohibía acceder al beneficio si el afiliado tenía obra social prepaga, más de un inmueble o vehículos nuevos. El magistrado calificó estas exigencias como “irrazonables y desproporcionadas”.
El fallo remarca que la información patrimonial de los afiliados ya se encuentra disponible para el Estado y que exigir su certificación manual contradice los principios de eficiencia y simplificación administrativa. Por eso, el juez dispuso suspender la aplicación de los requisitos y garantizar el acceso directo al beneficio sin nuevos trámites.
Actualmente, PAMI mantiene la cobertura total de medicamentos para enfermedades crónicas graves como diabetes, cáncer, VIH e insuficiencia renal, mientras que el resto de los tratamientos conserva descuentos de entre el 40% y el 80%. Aunque el juez extendió la medida cautelar a nivel nacional, su aplicación fuera de Mendoza dependerá del resultado de la apelación presentada por la obra social.