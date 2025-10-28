PAMI: el trámite online para saber si estás afiliado o no a la obra social

El PAMI permite obtener la Constancia de Afiliación Negativa online en minutos, un documento clave para realizar otros trámites de salud o jubilación.

El trámite es gratuito, digital y tiene validez oficial en todo el país.

El Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (PAMI) ofrece la posibilidad de obtener una Constancia de Afiliación Negativa, un documento que certifica que una persona no posee afiliación activa en esta obra social.

Esta constancia suele ser solicitada para diversos trámites, como la inscripción en otra cobertura médica, el acceso a ciertos programas sociales o la contratación de servicios de salud privados.

Cómo sacar la Constancia Negativa de Afiliación PAMI Ingresar al sitio oficial de PAMI: www.pami.org.ar

En el menú principal, seleccionar la opción “Trámites online”.

Elegir “Constancia de afiliación negativa”.

Completar los datos personales (DNI y fecha de nacimiento).

Hacer clic en “Consultar”. El sistema mostrará de inmediato si la persona figura como afiliada o no. En caso de no estar afiliado, se podrá descargar la constancia en PDF, con código de verificación digital y validez legal.

Para qué sirve la constancia negativa La Constancia de Afiliación Negativa de PAMI puede ser requerida por distintos organismos o entidades. Entre sus usos más comunes se encuentran: