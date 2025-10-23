Anteojos gratis para jubilados en PAMI: cómo pedirlos

PAMI cubre sin cargo un par de lentes para ver de cerca y otro para ver de lejos, o bien uno bifocal por año.

El Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados, más conocido como PAMl, ofrece a sus más de 5 millones de afiliados la posibilidad de acceder a anteojos recetados de manera gratuita. El objetivo es mejorar la calidad de vida de jubilados y pensionados.

A través de este beneficio, los adultos mayores pueden solicitar un par de lentes para ver de cerca y otro para ver de lejos, o un par de bifocales por año prestacional.

Quiénes pueden solicitar los anteojos de PAMI La gestión la realiza directamente el afiliado, una vez que fue atendido por un médico oftalmólogo. En los casos donde la persona no pueda trasladarse, un familiar o apoderado puede hacer el trámite con la documentación correspondiente. El afiliado deberá concurrir a la óptica para realizar la prueba de los anteojos.

PAMI ofrece anteojos gratis a sus afiliados. Foto: Freepik Los anteojos deben solicitarse en la óptica. Foto: Freepik Documentación necesaria Documento Nacional de Identidad (DNI)

Credencial de afiliación PAMI

Orden Médica Electrónica (OME) emitida por un oftalmólogo (con prescripción, firma, matrícula y sello).

La OME tiene 150 días de validez y se encuentra disponible en línea, por lo que no es necesario imprimirla.

En caso de solicitar bifocales por primera vez, puede requerirse la escala FIN, según criterio de la agencia local. Dónde se realiza el trámite El pedido se gestiona directamente en una óptica adherida al PAMI, sin necesidad de acercarse a una agencia.