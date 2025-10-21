Recetas PAMI: cuáles están habilitadas en octubre y qué deben saber los afiliados

PAMI confirmó que en octubre siguen vigentes las recetas electrónicas blancas y las manuales celestes, cada una con su propio modo de validación.

El Programa de Atención Médica Integral (PAMI) continúa con su modalidad dual de prescripción y entrega de medicamentos. En octubre 2025, los afiliados pueden utilizar dos formatos válidos: la receta electrónica de color blanco, cargada directamente por el profesional en el sistema digital; y la receta manual de color celeste, que sigue siendo aceptada con algunos requisitos.

La receta electrónica blanca es completamente digital y se carga en el sistema por el médico. Luego, el afiliado solo debe presentar su DNI y la credencial de PAMI en la farmacia para retirar el medicamento. En el caso de la receta manual celeste, es clave que el profesional haya realizado la activación: sin ese paso, la farmacia no podrá despachar el fármaco.

Recetas: ¿cuál es la vigencia y dónde consultarlas? Ambos formatos tienen una vigencia de 30 días corridos desde la fecha indicada en la prescripción. Si el tratamiento comienza en una fecha futura, el contado comienza desde ese día. Una vez vencida la receta, el afiliado deberá solicitar una nueva prescripción médica.

Para consultar las recetas activas, los afiliados pueden descargar la app oficial MiPAMI, registrarse con su DNI y otros datos, y acceder a la sección “Recetas y órdenes médicas”. Allí podrán ver el estado de cada prescripción y saber si está habilitada para su retiro.