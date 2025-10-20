PAMI: cómo acceder a los medicamentos gratis paso a paso

El PAMI recordó cómo deben acceder los afiliados a los medicamentos con 1005 de descuento con una guía paso a paso.

PAMI y la entrega de medicamentos a jubilados.

El Programa de Atención Médica Integral (PAMI) mantiene vigente un beneficio que otorga cobertura total en medicamentos a sus afiliados que cumplan determinadas condiciones sociales y económicas. Este plan busca garantizar el acceso a tratamientos esenciales para jubilados y pensionados en situación de vulnerabilidad.

El descuento del 100 % está destinado a afiliados que reúnan una serie de requisitos relacionados con sus ingresos y situación patrimonial. Para acceder, es necesario:

Tener ingresos que no superen 1,5 haberes mínimos (o hasta tres haberes si se convive con una persona con discapacidad).

No contar con otra obra social o prepaga.

No poseer más de una propiedad.

No tener vehículos de alta gama, embarcaciones o aeronaves registradas.

Contar con una receta médica válida, ya sea electrónica o en papel, emitida por un profesional del sistema. En los casos donde el afiliado necesite más de cuatro medicamentos distintos, se solicita un formulario complementario y, de ser necesario, un informe social.

antibióticos remedios pastillas mediamentos efe Los medicamentos gratuitos de PAMI. EFE Cómo realizar el trámite en PAMI El proceso para solicitar la cobertura total es sencillo y puede completarse de manera digital. Los pasos son los siguientes:

Ingresar al sitio web oficial del PAMI y acceder a la sección de trámites.

Seleccionar la opción “Medicamentos sin costo por subsidio social”.

Completar el formulario con los datos personales: número de afiliado, DNI y número de trámite (si corresponde).

Indicar si la gestión se realiza para uno mismo o para un familiar autorizado.

Declarar que se cumplen las condiciones socioeconómicas exigidas.

Adjuntar la receta médica (electrónica o escaneada).

Enviar la solicitud y conservar el número de trámite para el seguimiento. Una vez enviada la solicitud, el sistema suele emitir la resolución en menos de 24 horas. Al ser aprobada, el afiliado puede retirar los medicamentos directamente en cualquier farmacia adherida, presentando su credencial y el documento de identidad.