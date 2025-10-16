Vacunación gratuita en PAMI: cómo y dónde acceder en Mendoza

PAMI continúa con la campaña de vacunación. Todos los afiliados pueden aplicarse la vacuna sin turno previo en farmacias habilitadas de toda la provincia.

La red de farmacias habilitadas permite acceder a la vacuna mostrando solo DNI y credencial PAMI.

El Programa de Atención Médica Integral (PAMI) ofrece la posibilidad a jubilados de aplicarse una vacuna antigripal gratuita. No hace falta turno previo y las vacunas se aplican en farmacias habilitadas de la red, pensadas para proteger a los afiliados más vulnerables antes de la temporada de gripe.

Quiénes pueden vacunarse La vacuna está disponible para todos los afiliados a PAMI mayores de 65 años, embarazadas, niños de 6 a 24 meses, y para quienes tengan menos de 65 años pero cuenten con factores de riesgo. En este último caso, además de la credencial PAMI y el DNI, deberán presentar un certificado médico que lo justifique.

Cómo acceder a la vacuna Elegí tu farmacia: PAMI cuenta con un buscador online que permite filtrar por provincia, localidad y código postal. También podés llamar al 138, opción 0.

Acercate a la farmacia: no hace falta turno. Solo lleva tu credencial PAMI y tu DNI.

Verificá disponibilidad: conviene llamar antes para asegurarte de que la vacuna esté disponible en el lugar elegido. La Campaña de Vacunación Antigripal PAMI 2024 en farmacias dará formalmente inicio este miércoles 3 de abril Foto: COFA La campaña de PAMI incluye farmacias en el Gran Mendoza, Valle de Uco, Este provincial y San Rafael. Foto: COFA Qué vacunas se aplican En las farmacias de la red PAMI se aplican diferentes versiones de la vacuna antigripal, según el grupo etario:

Vacuna trivalente TIV (INFLUVAC®)

Vacuna trivalente TIV (Viraflu®)

Vacuna trivalente pediátrica TIVp (Viraflu® Pediátrica)

Vacuna trivalente adyuvantada aTIV (Fluxvir®) Algunas farmacias habilitadas en Mendoza En toda la provincia de Mendoza, hay farmacias disponibles en todos los departamentos, incluyendo zonas como San Rafael, Valle de Uco, Este provincial y el Gran Mendoza. Entre ellas se destacan algunas como:

EL MERCADO II – Eugenio Bustos

MAYO – Libertador General San Martín

BELGRANO – San Martín

ARGENTINA – Palmira

DEL SOL – La Consulta

LAS PAREDES – San Rafael Estas son solo algunas de las farmacias habilitadas; el buscador de PAMI permite acceder a la lista completa, con direcciones y contacto para confirmar la disponibilidad de la vacuna.