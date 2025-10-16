Vacunación gratuita en PAMI: cómo y dónde acceder en Mendoza
PAMI continúa con la campaña de vacunación. Todos los afiliados pueden aplicarse la vacuna sin turno previo en farmacias habilitadas de toda la provincia.
El Programa de Atención Médica Integral (PAMI) ofrece la posibilidad a jubilados de aplicarse una vacuna antigripal gratuita. No hace falta turno previo y las vacunas se aplican en farmacias habilitadas de la red, pensadas para proteger a los afiliados más vulnerables antes de la temporada de gripe.
Quiénes pueden vacunarse
La vacuna está disponible para todos los afiliados a PAMI mayores de 65 años, embarazadas, niños de 6 a 24 meses, y para quienes tengan menos de 65 años pero cuenten con factores de riesgo. En este último caso, además de la credencial PAMI y el DNI, deberán presentar un certificado médico que lo justifique.
Cómo acceder a la vacuna
Elegí tu farmacia: PAMI cuenta con un buscador online que permite filtrar por provincia, localidad y código postal. También podés llamar al 138, opción 0.
Acercate a la farmacia: no hace falta turno. Solo lleva tu credencial PAMI y tu DNI.
Verificá disponibilidad: conviene llamar antes para asegurarte de que la vacuna esté disponible en el lugar elegido.
Qué vacunas se aplican
En las farmacias de la red PAMI se aplican diferentes versiones de la vacuna antigripal, según el grupo etario:
Vacuna trivalente TIV (INFLUVAC®)
Vacuna trivalente TIV (Viraflu®)
Vacuna trivalente pediátrica TIVp (Viraflu® Pediátrica)
Vacuna trivalente adyuvantada aTIV (Fluxvir®)
Algunas farmacias habilitadas en Mendoza
En toda la provincia de Mendoza, hay farmacias disponibles en todos los departamentos, incluyendo zonas como San Rafael, Valle de Uco, Este provincial y el Gran Mendoza. Entre ellas se destacan algunas como:
- EL MERCADO II – Eugenio Bustos
- MAYO – Libertador General San Martín
- BELGRANO – San Martín
- ARGENTINA – Palmira
- DEL SOL – La Consulta
- LAS PAREDES – San Rafael
Estas son solo algunas de las farmacias habilitadas; el buscador de PAMI permite acceder a la lista completa, con direcciones y contacto para confirmar la disponibilidad de la vacuna.
Lo importante a recordar
La vacunación antigripal es segura, gratuita y evita complicaciones durante la temporada de gripe. Solo hay que acercarce a la farmacia con la documentación correspondiente y seguir los pasos indicados.