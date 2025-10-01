PAMI: cómo acceder a los medicamentos gratis para jubilados y pensionados en octubre

PAMI mantiene el beneficio de medicamentos gratis para afiliados. Qué remedios están incluidos y cómo acceder en octubre.

Cómo saber si te corresponde este beneficio de PAMI y qué hacer para acceder. Foto: Archivo

El Programa de Atención Médica Integral (PAMI) es el principal organismo de atención médica para jubilados y pensionados en Argentina. Desde hace años, ofrece un programa de medicamentos gratuitos que busca garantizar el acceso a tratamientos esenciales para personas mayores. En octubre, este beneficio sigue vigente y alcanza a miles de afiliados en todo el país.

El programa incluye más de 3.600 presentaciones de medicamentos, entre ellos tratamientos para hipertensión, diabetes, colesterol, osteoporosis, enfermedades respiratorias, cardíacas, digestivas y neurológicas. También se cubren analgésicos, antibióticos, protectores gástricos y medicamentos para la salud mental.

PAMI ofrece un listado de medicamentos a los que los jubilados pueden acceder. Foto: Shutterstock Losartán, metformina, simvastatina y omeprazol, entre los medicamentos incluidos sin costo. Foto: Shutterstock

Medicamentos incluidos en el beneficio Algunos de los principios activos más solicitados que están cubiertos al 100% por PAMI:

Losartán, Enalapril, Amlodipina (presión arterial)

Metformina, Glibenclamida, Insulina (diabetes)

Simvastatina, Atorvastatina (colesterol)

Omeprazol, Ranitidina (protección gástrica)

Paracetamol, Ibuprofeno, Diclofenac (dolor e inflamación)

Salbutamol, Budesonida (asma y EPOC)

Sertralina, Clonazepam, Lorazepam (salud mental)