PAMI: cómo acceder a los medicamentos gratis para jubilados y pensionados en octubre

PAMI mantiene el beneficio de medicamentos gratis para afiliados. Qué remedios están incluidos y cómo acceder en octubre.

MDZ Sociedad

 Cómo saber si te corresponde  este beneficio de PAMI y qué hacer para acceder. Foto: Archivo

El Programa de Atención Médica Integral (PAMI) es el principal organismo de atención médica para jubilados y pensionados en Argentina. Desde hace años, ofrece un programa de medicamentos gratuitos que busca garantizar el acceso a tratamientos esenciales para personas mayores. En octubre, este beneficio sigue vigente y alcanza a miles de afiliados en todo el país.

El programa incluye más de 3.600 presentaciones de medicamentos, entre ellos tratamientos para hipertensión, diabetes, colesterol, osteoporosis, enfermedades respiratorias, cardíacas, digestivas y neurológicas. También se cubren analgésicos, antibióticos, protectores gástricos y medicamentos para la salud mental.

PAMI ofrece un listado de medicamentos a los que los jubilados pueden acceder. Foto: Shutterstock
Losartán, metformina, simvastatina y omeprazol, entre los medicamentos incluidos sin costo. Foto: Shutterstock

Medicamentos incluidos en el beneficio

Algunos de los principios activos más solicitados que están cubiertos al 100% por PAMI:

  • Losartán, Enalapril, Amlodipina (presión arterial)
  • Metformina, Glibenclamida, Insulina (diabetes)
  • Simvastatina, Atorvastatina (colesterol)
  • Omeprazol, Ranitidina (protección gástrica)
  • Paracetamol, Ibuprofeno, Diclofenac (dolor e inflamación)
  • Salbutamol, Budesonida (asma y EPOC)
  • Sertralina, Clonazepam, Lorazepam (salud mental)

Requisitos para acceder

  • Ser afiliado/a a PAMI
  • Tener ingresos menores a 1,5 haberes previsionales mínimos
  • No estar afiliado a medicina prepaga
  • No tener más de un inmueble ni vehículos de lujo
  • No poseer activos societarios que indiquen capacidad económica plena
  • En casos especiales, se puede solicitar vía de excepción con informe social

Cómo hacer el trámite

  • Ingresar a pami.org.ar
  • Seleccionar “Medicamentos sin cargo por subsidio social”
  • Cargar datos personales y documentación
  • Consultar el estado del trámite con el número de caso
  • También se puede gestionar desde la app Mi PAMI o en farmacias adheridas
Jubilados y pensionados recuperan el acceso gratuito a medicamentos esenciales.

Jubilados y pensionados recuperan el acceso gratuito a medicamentos esenciales.

Este beneficio volvió a estar vigente tras una serie de amparos colectivos presentados por organizaciones de jubilados y pensionados, que reclamaron por el recorte en la cobertura de medicamentos esenciales. La Justicia ordenó al PAMI restablecer el acceso gratuito, y la medida fue publicada en el Boletín Oficial. Para muchos afiliados, representa una recuperación clave en su calidad de vida.

