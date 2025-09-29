Talleres gratuitos de PAMI en Mendoza: qué actividades hay en octubre y cómo participar

PAMI ofrece talleres gratuitos en Mendoza durante octubre: actividades presenciales para promover el bienestar de los afiliados.

Durante octubre, PAMI continúa ofreciendo en Mendoza una amplia variedad de talleres gratuitos para personas afiliadas. Las actividades se dictan de forma presencial en centros de jubilados y espacios comunitarios, y están pensadas para promover el bienestar físico, emocional, cognitivo y social de los adultos mayores.

Entre las propuestas disponibles se destacan los talleres de yoga y técnicas orientales, gimnasia grupal y caminatas, teatro y artes escénicas, música y canto, computación y nuevas tecnologías, manualidades, pintura y reciclado, y acompañamiento emocional. También hay espacios de lectura, nutrición y estimulación de la memoria.

Cómo participar de los talleres Para inscribirse, los afiliados pueden acercarse al centro de jubilados más cercano o consultar la oferta disponible en la web oficial de PAMI. No se requiere experiencia previa ni conocimientos específicos: los talleres están diseñados para adaptarse a cada grupo y son coordinados por profesionales capacitados.

Las actividades se desarrollan en instituciones como el Centro de Jubilados y Pensionados Ferroviarios de Mendoza, el Centro de la Tercera Edad Paz y Alegría, la Asociación de Jubilados de Junín, y otros espacios distribuidos en distintos departamentos de la provincia.