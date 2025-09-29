Presenta:

Talleres gratuitos de PAMI en Mendoza: qué actividades hay en octubre y cómo participar

PAMI ofrece talleres gratuitos en Mendoza durante octubre: actividades presenciales para promover el bienestar de los afiliados.

PAMI ofrece talleres gratuitos en Mendoza: arte, yoga, teatro y más.&nbsp;

PAMI ofrece talleres gratuitos en Mendoza: arte, yoga, teatro y más. 

Milagros Lostes/MDZ

Durante octubre, PAMI continúa ofreciendo en Mendoza una amplia variedad de talleres gratuitos para personas afiliadas. Las actividades se dictan de forma presencial en centros de jubilados y espacios comunitarios, y están pensadas para promover el bienestar físico, emocional, cognitivo y social de los adultos mayores.

Entre las propuestas disponibles se destacan los talleres de yoga y técnicas orientales, gimnasia grupal y caminatas, teatro y artes escénicas, música y canto, computación y nuevas tecnologías, manualidades, pintura y reciclado, y acompañamiento emocional. También hay espacios de lectura, nutrición y estimulación de la memoria.

Manualidades, reciclado, teatro y computaci&oacute;n: c&oacute;mo participar en octubre de los talleres.

Cómo participar de los talleres

Para inscribirse, los afiliados pueden acercarse al centro de jubilados más cercano o consultar la oferta disponible en la web oficial de PAMI. No se requiere experiencia previa ni conocimientos específicos: los talleres están diseñados para adaptarse a cada grupo y son coordinados por profesionales capacitados.

Las actividades se desarrollan en instituciones como el Centro de Jubilados y Pensionados Ferroviarios de Mendoza, el Centro de la Tercera Edad Paz y Alegría, la Asociación de Jubilados de Junín, y otros espacios distribuidos en distintos departamentos de la provincia.

Gimnasia, caminatas y t&eacute;cnicas orientales: bienestar sin costo para afiliados. Foto: Freepik

Un espacio para aprender, compartir y disfrutar

Además de fomentar el aprendizaje y el movimiento, los talleres de PAMI funcionan como espacios de encuentro, contención y creatividad. En un contexto donde el aislamiento puede afectar la salud emocional, estas actividades gratuitas se consolidan como una herramienta clave para fortalecer vínculos y mejorar la calidad de vida.

