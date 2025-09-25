Pañales gratis de PAMI: cuántos corresponden por mes y cómo acceder

Desde junio de 2025, PAMI, la obra social de jubilados y pensionados, implementó un nuevo sistema para la entrega de pañales. Reemplazó el modelo tradicional de retiro en farmacias por un esquema de entrega a domicilio, lo que permite recibir el insumo directamente en el hogar, sin necesidad de trámites presenciales.

Aunque el sistema ha presentado dificultades y demoras en algunas zonas, con reclamos por falta de entrega, el beneficio continúa vigente. Para solicitarlo, el afiliado debe contar con una Orden Médica Electrónica (OME) emitida por su médico de cabecera, que indique la necesidad de uso de pañales. El trámite puede gestionarse en la agencia PAMI correspondiente o a través de la plataforma online, con clave personal. También puede hacerlo un familiar o cuidador autorizado.

¿Cuántos pañales entrega PAMI por mes? La cantidad asignada varía según la indicación médica, pero en general se entregan entre 90 y 120 unidades mensuales. El número puede ajustarse según el diagnóstico, el nivel de dependencia y la evaluación profesional. El beneficio es renovable y se mantiene mientras persista la necesidad clínica.

PAMI (11 de 13) Los afiliados pueden recibir entre 90 y 120 pañales por mes, según indicación médica y evaluación profesional. MILAGROS LOSTES - MDZ

Una vez aprobado el pedido, los pañales se entregan a domicilio, según la modalidad vigente en cada localidad. No requiere pagos ni trámites adicionales: es un servicio 100% gratuito.