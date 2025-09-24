PAMI advierte por estafas digitales: claves para proteger tus datos personales

La tecnología facilita los trámites, pero también exige estar atentos: PAMI lanza una campaña para prevenir estafas.

Cada vez más personas realizan trámites desde casa, se conectan desde el celular y reciben información por redes sociales. Pero esa comodidad también trae nuevos riesgos: estafadores que se hacen pasar por organismos oficiales para robar datos personales. Por eso, PAMI lanzó una campaña de prevención para ayudar a sus afiliados a identificar canales seguros y proteger su información.

La clave está en reconocer los canales oficiales. En redes sociales, las cuentas legítimas de PAMI tienen tilde de verificación, un historial de publicaciones extenso y miles de seguidores. En el caso de recibir mensajes, llamados o publicaciones que piden datos personales es recomendable verificar antes de responder. PAMI nunca solicita información confidencial por WhatsApp ni por perfiles no verificados.

ESTAFAS-TELEFONICA-I.jpg No compartas datos personales por canales no oficiales: PAMI nunca solicita información por redes ni mensajes privados. Foto: Archivo

Consejos clave para proteger tu información y evitar estafas digitales Para evitar estafas virtuales, se recomienda no compartir datos como número de afiliado, DNI, claves bancarias o contraseñas por ningún medio no oficial. Ante la duda, se deben comunicar directamente con PAMI a través de sus canales verificados o ingresá a la app oficial. También es importante hablar del tema en familia, especialmente con personas mayores que pueden ser más vulnerables a este tipo de engaños.

Ante la sospecha de ser víctima de una estafa, bloqueá tus cuentas, cambiá contraseñas y hacé la denuncia correspondiente. PAMI habilitó el correo [email protected] para reportar intentos de fraude y recibir orientación. Cuanto antes se actúe, más fácil es evitar consecuencias mayores.