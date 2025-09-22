Plazo fijo: banco por banco, las tasas de interés de la última semana de septiembre

Las tasas de plazo fijo volvieron a moverse: qué bancos ofrecen mejores rendimientos y cómo invertir sin ser cliente.

Las tasas de interés volvieron a moverse en septiembre: qué banco lidera y cómo invertir sin ser cliente. Foto: ALF PONCE MERCADO / MDZ

En el mes de septiembre el plazo fijo fue una de las opciones más elegidas por los pequeños ahorristas para invertir sus pesos. Sin embargo, esta alternativa ha mostrado diferencias importantes entre bancos. Mientras entidades tradicionales ofrecen tasas de interés por debajo del 43%, otros bancos ofrecen rendimientos que superan el 46%.

Para hacer una comparativa, el Régimen Informativo de Transparencia del BCRA informa las diferentes tasas. Actualmente, el banco que más paga hoy por un plazo fijo a 30 días es Banco VOII, con una TNA del 48%, tanto para clientes como para no clientes. Le siguen REBA con 47%, Meridian y Crédito Regional con 46,5%, y el Banco de Córdoba con 46%.

Los plazos fijos son una buena opción para los pequeños ahorristas. Foto: Shutterstock Banco por banco, las tasas de plazo fijo a 30 días: cuál conviene más y cuánto ganás si depositás hoy. Foto: Shutterstock

Plazo fijo: ¿cómo evolucionaron las tasas en septiembre? Durante septiembre, las tasas de plazo fijo se mantuvieron estables en los bancos grandes, con valores entre el 37% y el 43%. El Banco Nación ofrece una TNA del 43%, mientras que Santander, BBVA y Provincia se ubican entre el 37% y el 40%. Estas tasas aplican solo para clientes y no presentan variaciones significativas respecto a agosto.

En cambio, los bancos más chicos y las compañías financieras ajustaron sus tasas al alza en las últimas semanas. El movimiento responde a la necesidad de captar depósitos en un contexto de inflación persistente y baja demanda de crédito. La competencia por atraer ahorristas se traduce en tasas más agresivas, especialmente en canales digitales.