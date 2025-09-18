Plazo fijo en Banco Nación: cuánto ganás con $3.000.000 a 30, 60 o 90 días tras la baja de tasa

Para millones de personas, el plazo fijo es una de las herramientas más confiables para resguardar sus pesos en un momento de incertidumbre económica. En este sentido, muchos optan por opciones clásicas como el Banco Nación , obteniendo buena tasa de rentabilidad y confianza.

Sin embargo, en los últimos días el Banco Nación disminuyó su tasa digital del 47% al 43%, y eso impacta directamente en lo que se gana mes a mes. Para comparar sus ganancias, esta entidad cuenta con un simulador online donde se puede conocer de antemano cuánto se ganará en determinado plazo.

En el Banco Nación , quienes deseen depositar de manera online una suma de $3.000.000 en plazo fijo a 30 días obtendrán una ganancia de $106.027,40 con una tasa de interés del 43%.

Quienes opten por un plazo mayor, como de 60 días, obtendrán $207.123,29 con una tasa del 42%. Finalmente, para quienes arriesguen un plazo aún mayor, la ganancia será de $310.684,93 por $3.000.000 a 90 días.

Un dato no menor es que, haciendo este mismo trámite por ventanilla, la ganancia disminuye notablemente. El plazo de 30 días ofrece una tasa de interés de solo 34,50%, lo que representa una diferencia de más de $20.000 respecto al digital.

Además del Banco Nación, otras entidades financieras también ofrecen plazos fijos con tasas competitivas, aunque con variaciones según el canal de contratación y el perfil del cliente. Por ejemplo, Banco Galicia y BBVA suelen mantener tasas similares a Nación en sus plataformas digitales, mientras que Santander, Macro y ICBC pueden ofrecer promociones puntuales o beneficios extra para clientes que cobran su sueldo allí.

En general, las tasas oscilan entre el 40% y el 50% TNA, y muchas entidades permiten simular el rendimiento desde sus sitios web, facilitando la comparación antes de invertir. Elegir bien el banco y el canal puede marcar una diferencia de miles de pesos en solo 30 días.