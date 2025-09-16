Nuevas tasas de plazo fijo: cuánto pagan los principales bancos por un depósito de $5.000.000

En un contexto de volatilidad cambiaria, el plazo fijo sigue siendo una herramienta elegida por miles de argentinos para resguardar sus ahorros. Pero no todos los bancos ofrecen lo mismo. Las tasas nominales anuales (TNA) para depósitos a 30 días varían entre el 30% y el 55%, según la entidad, el tipo de cliente y la modalidad de contratación.

Para quienes disponen de un capital importante , por ejemplo, $5.000.000, la diferencia entre elegir una tasa baja o una competitiva puede representar más de $70.000 en un solo mes. Por eso, comparar antes de invertir no es solo recomendable: es imprescindible.

Las tasas de plazo fijo se encuentran parejas a la inflación de octubre que se anunciará hoy. Foto: Shutterstock

Entre las entidades con mayor volumen de depósitos, el Banco Nación paga una TNA del 43% para clientes, mientras que Santander ofrece apenas un 38%. Galicia y BBVA se ubican en el 41%, y Banco Macro en el 40,5%. El Banco Provincia paga 37%, y el Banco Ciudad, aún menos: 35%.

Credicoop es uno de los pocos que iguala la tasa para clientes y no clientes, con un 42%. El ICBC ofrece 42,3%, aunque solo para quienes ya tienen cuenta.

Qué bancos pagan más (y permiten operar sin ser cliente)

Si el objetivo es maximizar el rendimiento, hay entidades que permiten contratar plazos fijos online sin necesidad de abrir una cuenta. Entre ellas, Banco VOII lidera con una TNA del 55% tanto para clientes como no clientes. Le siguen Banco Provincia de Córdoba con el 52%, Crédito Regional y Banco Meridian con 51,5%, y Banco del Sol con 50%.

También ofrecen tasas competitivas el Banco Tierra del Fuego (48%), Banco Mariva y Banco CMF (47%), y Banco Chubut, BICA, DINO, REBA y Hipotecario, con tasas entre el 45% y el 45,5%. Todos permiten gestionar el plazo fijo desde sus sitios web, con validación por CBU y DNI.

¿Cuánto se gana en 30 días?

Con una TNA del 55%, un depósito de $5.000.000 genera aproximadamente $229.167 en un mes. En cambio, con una tasa del 38%, el mismo monto rinde apenas $158.333. La diferencia supera los $70.000, lo que equivale a una gran diferencia en la ganancia.

Antes de elegir banco, es clave verificar si permite operar como no cliente, si la tasa es fija y no promocional, y si el plazo fijo es renovable automáticamente. También conviene revisar las condiciones de cancelación anticipada, si aplica, y confirmar que la TNA publicada sea para depósitos a 30 días.