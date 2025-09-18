Quini 6: qué números salieron el miércoles y cuánto se juega en el próximo sorteo

Aunque las principales categorías del Quini 6 quedaron vacantes, hubo importantes ganadores en Siempre Sale. El pozo continúa creciendo.

El miércoles 17 de septiembre de 2025, el Quini 6 celebró su edición número 3301, con más de 5.200 millones de pesos en juego. En esta ocasión, no hubo ganadores en las categorías principales, por lo que el pozo sigue acumulando para el próximo sorteo.

Resultados Quini 6: edición 3301 Tradicional: Se pusieron en juego más de 550 millones de pesos. Los números ganadores fueron: 04, 06, 11, 13, 21 y 36. No hubo ganadores con seis aciertos y el pozo quedó vacante.

Segunda Vuelta: El pozo acumulado fue de más de 2.430 millones de pesos. Números sorteados: 04, 06, 11, 13, 21 y 36. Tampoco hubo ganadores en esta modalidad.

Revancha: Se jugaron más de 1.750 millones de pesos. Números favorecidos: 03, 06, 13, 21, 36 y 44. No se registraron ganadores, por lo que el pozo sigue creciendo.

Siempre Sale: El pozo fue de más de 270 millones de pesos. Números sorteados: 01, 04, 06, 13, 21 y 36. Hubo 20 ganadores con cinco aciertos, y cada uno se llevó más de 13 millones de pesos.