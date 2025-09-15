Quini 6: conocé los números ganadores y el pozo millonario que sigue acumulando

El Quini 6 volvió a romper récords: hubo un único ganador millonario y el pozo total ya supera los $5.150 millones.

Un apostador de Entre Ríos acertó los seis números y se llevó más de 1.000 millones de pesos en el Quini 6. Foto: Archivo

El domingo 14 de septiembre, el Quini 6 volvió a romper récords. En la modalidad Tradicional, un apostador de Paraná, Entre Ríos, acertó los seis números(04-07-09-15-19-42) y se llevó alrededor de $1.022 millones. Fue el único ganador de esa ronda, y su vida cambió en segundos.

En la modalidad La Segunda, los números sorteados fueron 00-04-09-13-22-30, pero el pozo de más de $3.165 millones quedó vacante. En la Revancha, tampoco hubo ganadores del premio mayor de $500 millones. El Siempre Sale sí repartió alegría: 15 personas con cinco aciertos se llevaron más de $20 millones cada uno, acertando los números 11, 06, 44, 31, 01 y 42.

quini.jpg El Quini 6 tuvo un gran ganador en la noche del domingo. Foto: Archivo

Quini 6: ¿cuándo vuelve a sortearse y cuánto hay en juego? El próximo sorteo será el miércoles 17 de septiembre a las 21:15, y el pozo acumulado estimado ya supera los $5.150 millones. Para participar, hay que elegir seis números entre el 00 y el 45 y jugar en una agencia oficial. El ticket habilita a participar en las tres modalidades: Tradicional, Revancha y Siempre Sale.