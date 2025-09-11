Quini 6: cuánto descuenta ARCA por impuestos y qué queda del premio millonario

El sorteo número 3303 del Quini 6, realizado el miércoles 11 de septiembre, dejó un nuevo millonario en la modalidad Revancha. Un apostador de Rosario, Santa Fe, acertó los seis números y se adjudicó el pozo completo de $1.034.700.000. Sin embargo, el monto final que cobrará será menor debido a la retención de impuestos que aplica la Agencia de Recaudación y Control Aduanero ( ARCA ).

Según la Ley 20.630, los premios de juegos de azar tributan un 31% sobre el 90% del monto total, ya que el 10% restante se considera reintegro no imponible. El descuento se aplica de forma automática, sin necesidad de trámites adicionales por parte del ganador.

El ganador del Quini 6 en Rosario cobrará más de $746 millones tras la retención aplicada por ARCA . El pozo de la Revancha fue de $1.034 millones y tuvo un único ganador.

quini.jpg ARCA aplicó una retención de más de $288 millones sobre el premio de la Revancha.

¿Cómo se aplica el impuesto?

El impuesto se descuenta directamente por el organizador del juego, en este caso la Caja de Asistencia Social de Santa Fe, que administra el Quini 6. El ganador recibe el monto neto, ya con la retención aplicada, sin necesidad de presentar declaraciones ni realizar gestiones ante ARCA. Este criterio se aplica en todas las jurisdicciones y modalidades administradas por las loterías provinciales.

¿Qué es el Quini 6?

El Quini 6 es uno de los juegos de azar más populares de la Argentina. Se juega desde 1988 y pertenece a la Caja de Asistencia Social de Santa Fe. Los sorteos se realizan todos los miércoles y domingos, y el apostador debe elegir seis números entre el 00 y el 45 inclusive. Las modalidades incluyen Tradicional, Segunda Vuelta, Revancha y Siempre Sale, cada una con pozos acumulados y chances distintas.

El próximo sorteo del Quini 6 se realizará el domingo y pondrá en juego más de $5.150 millones, con pozos acumulados en varias modalidades. La expectativa vuelve a crecer entre quienes apuestan a la suerte y sueñan con convertirse en el próximo millonario.