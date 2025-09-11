Quini 6: un ganador en Rosario se llevó más de mil millones y el pozo sigue creciendo

El Quini 6 volvió a repartir millones y dejó números que marcaron la suerte: una combinación ganadora en Rosario y tres pozos que siguen acumulando.

Este miércoles, el Quini 6 volvió a ser protagonista en miles de hogares argentinos. Con más de 5.200 millones de pesos en juego y cerca de un millón y medio de apuestas, la edición 3303 dejó una mezcla de expectativa, emoción y un nuevo millonario en Santa Fe.

La historia del día la protagonizó un jugador de Rosario, que logró acertar las seis bolillas en la modalidad Revancha y se llevó un premio superior a los 1.000 millones de pesos. Los números que salieron fueron 30, 24, 12, 18, 44 y 06. El billete ganador fue jugado en esa ciudad, y aunque su identidad no se conoce, ya forma parte del reducido grupo de argentinos que lograron lo imposible.

quini.jpg Un jugador de Rosario se convirtió en millonario con seis aciertos en la Revancha.

Quini 6: pozos que siguen creciendo Mientras tanto, las otras tres modalidades,Tradicional, Segunda Vuelta y Siempre Sale, no encontraron ganadores con seis aciertos. En el Tradicional, se sortearon los números 21, 16, 31, 32, 29 y 27, con un pozo de más de 836 millones de pesos que quedó vacante. En la Segunda Vuelta, los números fueron 12, 35, 22, 19, 26 y 40, y el pozo de más de 3.000 millones también quedó sin dueño.

En el Siempre Sale, los números favorecidos fueron 38, 06, 29, 42, 35 y 32, y hubo 16 ganadores con cinco aciertos, que se llevaron más de 15 millones de pesos cada uno. Aunque no alcanzaron el premio mayor, lograron una cifra que puede marcar un antes y un después.