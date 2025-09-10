Plazo fijo actualizado: banco por banco, cuál ofrece la mejor tasa y cómo proteger tus ahorros
Plazo fijo y tasas de interés: qué bancos ofrecen los mejores rendimientos hoy y cómo consultar los datos oficiales del BCRA.
El Banco Central publica diariamente las tasas de interés que ofrecen los bancos para plazo fijo a 30 días. En septiembre, algunas entidades superan el 55% anual, y el techo ya alcanza el 58%. Comparar opciones es clave para proteger el ahorro frente a la inflación.
¿Qué dice el BCRA?
El Régimen de Transparencia del Banco Central de la República Argentina (BCRA) permite consultar las tasas nominales anuales (TNA) que ofrecen los bancos para depósitos a plazo fijo en pesos. Esta herramienta se actualiza todos los días hábiles y muestra las condiciones para clientes y no clientes, diferenciando entre bancos tradicionales, digitales y cooperativos.
En un contexto de inflación persistente y volatilidad cambiaria, elegir el banco con mejor rendimiento puede significar una diferencia de miles de pesos en apenas 30 días.
Plazo fijo: las tasas más altas hoy
Según el BCRA, estas son algunas de las entidades que ofrecen las tasas más competitivas:
Banco CMF: 58%
Banco VOII: 57%
Banco Meridian: 56,75%
REBA: 55%
Banco BICA: 54%
Banco Provincia: 53%
Bancos tradicionales
Entre los bancos más conocidos, las tasas son más conservadoras:
ICBC: 47,7%
Banco Nación: 47%
Banco Macro: 48%
Credicoop: 47%
BBVA: 45%
Galicia: 44%
Santander: 42%
¿Cuánto se gana?
La diferencia entre elegir bien o mal el banco para tu plazo fijo puede traducirse en más de $12.000 en apenas 30 días. Por eso, antes de invertir, conviene mirar con lupa las tasas que publica el Banco Central.
Hoy, Banco CMF lidera con una TNA del 58%, lo que significa que un depósito de $1.000.000 genera unos $47.667 en un mes. Le siguen Banco VOII con el 57% ($47.000), Meridian con 56,75% ($46.792), REBA con 55% ($45.833), BICA con 54% ($45.000) y Banco Provincia con 53% ($44.167).
En cambio, los bancos tradicionales ofrecen rendimientos más bajos. Banco Macro paga $40.000 con una tasa del 48%. ICBC, Nación y Credicoop, todos con 47%, generan $39.167. BBVA ofrece $37.500 con el 45%, Galicia paga $36.667 con el 44%, y Santander cierra la lista con $35.000 a una TNA del 42%.
La diferencia es clara: entre el mejor y el peor rendimiento hay más de $12.000 de distancia. Y si se reinvierte mes a mes, el impacto se multiplica. Por eso, comparar antes de constituir el plazo fijo no es solo una recomendación: es una estrategia para cuidar el bolsillo frente a la inflación.