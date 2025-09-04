Cambia el plazo fijo: banco por banco, las tasas de interés del jueves 4 de septiembre

En septiembre, el plazo fijo volvió a ser protagonista del ahorro en pesos. Con la desregulación de las tasas de interés mínimas por parte del Banco Central, cada entidad bancaria define libremente el rendimiento que ofrece, lo que genera una fuerte competencia entre bancos públicos, privados y digitales.

Actualmente, las tasas nominales anuales (TNA) para depósitos a 30 días oscilan entre el 30% y el 55%, según el banco elegido. Esto significa que un plazo fijo de $1.000.000 puede generar entre $25.000 y $45.200 en solo un mes, dependiendo de la entidad.

Con tasas que llegan al 55%, el plazo fijo se consolida como opción para proteger el dinero en septiembre. Foto: Shutterstock

Según el comparador oficial del BCRA y relevamientos privados, estas son las tasas nominales anuales (TNA) que ofrecen los principales bancos para depósitos a 30 días:

¿Conviene invertir en plazo fijo?

En un contexto de inflación contenida, el plazo fijo tradicional vuelve a ser una herramienta atractiva para proteger el ahorro. Si bien no todos los bancos ofrecen tasas que le ganen a la inflación proyectada, comparar las opciones disponibles puede marcar una diferencia de hasta $19.000 en un mes.

Además, muchos bancos permiten constituir plazos fijos online sin ser cliente, lo que amplía las posibilidades de acceder a mejores rendimientos sin trámites presenciales. El Banco Central mantiene la tasa de referencia en 29%, pero las entidades financieras ajustan sus ofertas para captar depósitos, especialmente en el segmento minorista.