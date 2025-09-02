Presenta:

Sube el plazo fijo: cuánto ganás hoy con $1.000.000 según el banco

Las tasas de interés subieron hasta 20 puntos en tres meses. Un mismo depósito en plazo fijo puede rendir desde $25.000 hasta más de $45.000, según la entidad.

MDZ Dinero

Comparar las tasas de interés puede marcar una diferencia de miles de pesos por mes.

Comparar las tasas de interés puede marcar una diferencia de miles de pesos por mes.

Entre junio y septiembre de 2025, el sistema financiero argentino atravesó un salto abrupto en las tasas de interés de plazo fijo, impulsado por la desregulación del Banco Central y la necesidad de los bancos de captar liquidez en un contexto de inflación persistente.

Evolución de tasas de interés: de la estabilidad al salto

En junio, la Tasa Nominal Anual (TNA) promedio para depósitos a 30 días oscilaba entre el 30% y el 35,5%, según datos del BCRA. Las entidades más grandes, como Banco Nación, Banco Hipotecario y Banco Mariva, ofrecían tasas cercanas al 35%, mientras que bancos más pequeños mantenían propuestas similares o apenas superiores.

Este escenario reflejaba una política monetaria aún conservadora, con tasas que apenas igualaban o quedaban por debajo de la inflación mensual (1,6% en junio, según INDEC).

El plazo fijo continúa siendo una de las opciones más elegidas por pequeños ahorristas. Foto: Shutterstock
&nbsp;Las tasas de inter&eacute;s subieron hasta 20 puntos en tres meses: elegir bien d&oacute;nde invertir puede marcar una diferencia clave en el bolsillo. Foto: Shutterstock

Las tasas de interés subieron hasta 20 puntos en tres meses: elegir bien dónde invertir puede marcar una diferencia clave en el bolsillo. Foto: Shutterstock

Para septiembre, las tasas mostraron un incremento sostenido, con valores que van del 30% al 55% TNA, dependiendo de la entidad. La disparidad entre bancos públicos, privados y sociedades financieras se volvió más marcada.

  • Banco Nación: 47%
  • Banco Provincia: 45%
  • Banco Ciudad: 35%
  • Banco Santander: 38%
  • Banco Galicia: 44%
  • BBVA: 51%
  • Banco Macro: 53,5%
  • Banco Credicoop: 47%
  • Banco ICBC: 47,7%

TNA para no clientes (sociedades financieras y bancos regionales)

  • Banco CMF: 55%
  • Banco Meridian: 54,25%
  • Banco BICA / Voii / Reba: 54%
  • Banco Córdoba / Crédito Regional: 52%
  • Banco Mariva / Banco del Sol: 53% / 51%
  • Banco Comafi / Hipotecario / Corrientes: entre 47% y 50%
  • Banco Formosa: 32%
  • Banco Masventas: 30%
Cada plazo fijo tiene sus ventajas y desventajas Foto: Pixels
Con $1.000.000 en plazo fijo, la ganancia mensual puede superar los $45.000 si se elige una entidad con tasa alta. Foto: Pixels

Con $1.000.000 en plazo fijo, la ganancia mensual puede superar los $45.000 si se elige una entidad con tasa alta. Foto: Pixels

Ejemplo de rendimiento

En septiembre, la diferencia entre bancos puede representar más de $20.000 por mes por cada millón invertido. Mientras algunas entidades ofrecen tasas cercanas al 55% TNA, otras apenas superan el 30%.

Por ejemplo, si una persona deposita $1.000.000 a 30 días:

  • En Banco CMF, con una TNA del 55%, gana aproximadamente $45.833 al mes.
  • En Banco Nación, con 47%, el interés mensual ronda los $38.630.
  • En Banco Santander, con 38%, el rendimiento baja a $31.233.
  • En Banco Masventas, con 30%, el rendimiento apenas llega a $25.000.

La diferencia entre elegir una entidad con tasa alta o baja puede significar hasta $20.833 menos por mes, por lo que comparar antes de invertir es clave para proteger el ahorro.

