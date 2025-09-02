Sube el plazo fijo: cuánto ganás hoy con $1.000.000 según el banco

Entre junio y septiembre de 2025, el sistema financiero argentino atravesó un salto abrupto en las tasas de interés de plazo fijo , impulsado por la desregulación del Banco Central y la necesidad de los bancos de captar liquidez en un contexto de inflación persistente.

En junio, la Tasa Nominal Anual (TNA) promedio para depósitos a 30 días oscilaba entre el 30% y el 35,5%, según datos del BCRA. Las entidades más grandes, como Banco Nación, Banco Hipotecario y Banco Mariva, ofrecían tasas cercanas al 35%, mientras que bancos más pequeños mantenían propuestas similares o apenas superiores.

Este escenario reflejaba una política monetaria aún conservadora, con tasas que apenas igualaban o quedaban por debajo de la inflación mensual (1,6% en junio, según INDEC).

Las tasas de interés subieron hasta 20 puntos en tres meses: elegir bien dónde invertir puede marcar una diferencia clave en el bolsillo. Foto: Shutterstock

El plazo fijo continúa siendo una de las opciones más elegidas por pequeños ahorristas. Foto: Shutterstock

Para septiembre, las tasas mostraron un incremento sostenido , con valores que van del 30% al 55% TNA, dependiendo de la entidad. La disparidad entre bancos públicos, privados y sociedades financieras se volvió más marcada.

Banco Nación: 47%

Banco Provincia: 45%

Banco Ciudad: 35%

Banco Santander: 38%

Banco Galicia: 44%

BBVA: 51%

Banco Macro: 53,5%

Banco Credicoop: 47%

Banco ICBC: 47,7%

TNA para no clientes (sociedades financieras y bancos regionales)

Banco CMF: 55%

Banco Meridian: 54,25%

Banco BICA / Voii / Reba: 54%

Banco Córdoba / Crédito Regional: 52%

Banco Mariva / Banco del Sol: 53% / 51%

Banco Comafi / Hipotecario / Corrientes: entre 47% y 50%

Banco Formosa: 32%

Banco Masventas: 30%

Cada plazo fijo tiene sus ventajas y desventajas Foto: Pixels Con $1.000.000 en plazo fijo, la ganancia mensual puede superar los $45.000 si se elige una entidad con tasa alta. Foto: Pixels

Ejemplo de rendimiento

En septiembre, la diferencia entre bancos puede representar más de $20.000 por mes por cada millón invertido. Mientras algunas entidades ofrecen tasas cercanas al 55% TNA, otras apenas superan el 30%.

Por ejemplo, si una persona deposita $1.000.000 a 30 días:

En Banco CMF, con una TNA del 55%, gana aproximadamente $45.833 al mes.

En Banco Nación, con 47%, el interés mensual ronda los $38.630.

En Banco Santander, con 38%, el rendimiento baja a $31.233.

En Banco Masventas, con 30%, el rendimiento apenas llega a $25.000.

La diferencia entre elegir una entidad con tasa alta o baja puede significar hasta $20.833 menos por mes, por lo que comparar antes de invertir es clave para proteger el ahorro.