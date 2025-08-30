Septiembre con aumentos de Anses: cuánto cobra una madre con dos hijos
Con el aumento del 1,9%, Anses actualizó el monto de la AUH y una madre con dos hijos puede cobrar más de $266.000 en septiembre.
La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) se prepara para iniciar un nuevo mes de pagos. En septiembre, el organismo aplicará un aumento del 1,9% en sus prestaciones, en línea con la Ley de Movilidad, que establece actualizaciones mensuales según el Índice de Precios al Consumidor (IPC) publicado por el Indec.
La nueva fórmula alcanza a todas las asignaciones, incluida la Asignación Universal por Hijo (AUH). Sin embargo, no todas las prestaciones se ajustan automáticamente. En el caso de la Tarjeta Alimentar, el monto lo define el Ministerio de Capital Humano y permanece sin cambios desde hace más de un año.
Te Podría Interesar
¿Cuánto aumenta la AUH en septiembre?
Con el ajuste confirmado, la AUH pasa de $112.942 a $115.087. Como Anses retiene el 20% del total hasta la presentación de la Libreta AUH, el monto neto mensual queda en $92.070 por hijo.
En el caso de la AUH por discapacidad, el nuevo valor asciende a $374.744, aunque también se aplica la retención del 20%.
¿Cuánto se cobra por Tarjeta Alimentar?
La Tarjeta Alimentar se acredita automáticamente junto con la AUH para familias con hijos de hasta 14 años inclusive. Los montos vigentes son:
- $52.250 para familias con un hijo
- $81.936 para familias con dos hijos
- $108.062 para familias con tres o más hijos
Video: ¿cómo consultar el calendario de pagos?
Ingreso total en septiembre: madre con dos hijos
En septiembre, una madre con dos hijos que recibe la AUH y la Tarjeta Alimentar podría alcanzar un ingreso total de $266.076. Este monto surge de sumar los $184.140 correspondientes a la AUH neta (tras la retención del 20%) y los $81.936 que se acreditan por la Tarjeta Alimentar. El depósito se realiza automáticamente según el calendario de pagos de Anses, organizado por la terminación del DNI del titular.