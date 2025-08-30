Septiembre con aumentos de Anses: cuánto cobra una madre con dos hijos

La Administración Nacional de la Seguridad Social ( Anses ) se prepara para iniciar un nuevo mes de pagos. En septiembre, el organismo aplicará un aumento del 1,9% en sus prestaciones, en línea con la Ley de Movilidad, que establece actualizaciones mensuales según el Índice de Precios al Consumidor (IPC) publicado por el Indec.

La nueva fórmula alcanza a todas las asignaciones, incluida la Asignación Universal por Hijo ( AUH ). Sin embargo, no todas las prestaciones se ajustan automáticamente. En el caso de la Tarjeta Alimentar , el monto lo define el Ministerio de Capital Humano y permanece sin cambios desde hace más de un año.

Con el nuevo aumento, el ingreso total por AUH y ayuda alimentaria supera los $260.000 para familias con dos hijos. Foto: Télam

Con el ajuste confirmado, la AUH pasa de $112.942 a $115.087. Como Anses retiene el 20% del total hasta la presentación de la Libreta AUH, el monto neto mensual queda en $92.070 por hijo.

En el caso de la AUH por discapacidad, el nuevo valor asciende a $374.744, aunque también se aplica la retención del 20%.

¿Cuánto se cobra por Tarjeta Alimentar?

La Tarjeta Alimentar se acredita automáticamente junto con la AUH para familias con hijos de hasta 14 años inclusive. Los montos vigentes son:

$52.250 para familias con un hijo

$81.936 para familias con dos hijos

$108.062 para familias con tres o más hijos

Video: ¿cómo consultar el calendario de pagos?

Cómo consultar las fechas de cobro ANSES

Ingreso total en septiembre: madre con dos hijos

En septiembre, una madre con dos hijos que recibe la AUH y la Tarjeta Alimentar podría alcanzar un ingreso total de $266.076. Este monto surge de sumar los $184.140 correspondientes a la AUH neta (tras la retención del 20%) y los $81.936 que se acreditan por la Tarjeta Alimentar. El depósito se realiza automáticamente según el calendario de pagos de Anses, organizado por la terminación del DNI del titular.