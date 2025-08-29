ANSES: el Gobierno oficializó los descuentos a jubilados en supermercados desde septiembre
Este viernes por la tarde, ANSES emitió un nuevo comunicado ratificando una medida de beneficios para jubilados en el mes de septiembre.
El Gobierno de la Nación, a través de ANSES, emitió un nuevo comunicado este viernes por la tarde informando al respecto de los nuevos beneficios y descuentos que tendrán los jubilados exclusivamente en supermercados. Se trata del ya anunciado Beneficios ANSES, que comenzará a regir desde el próximo lunes, cuando arranque el mes de septiembre.
"El Ministerio de Capital Humano informa que a partir de septiembre implementará el programa Beneficios ANSES, dirigido a jubilados y pensionados, con el objetivo de mejorar sus ingresos y la capacidad de compra. Este programa ofrece descuentos exclusivos en los principales supermercados del pais, incluyendo un 10 por ciento de descuento sin tope de reintegro para compras generales y, en algunos comercios, un 20 por ciento para perfumería y limpieza", declararon oficialmente desde el Ministerio de Capital Humano.
Esta iniciativa no solo favorece a los más de 7 millones de jubilados y pensionados en Argentina, sino que también impulsa el comercio al aumentar significativamente la clientela, generando un circulo virtuoso sin costo alguno para el Estado.
En qué supermercados habrá descuentos para jubilados en septiembre
El comunicado del Gobierno informó al respecto de cuáles serán los supermercados en los que habrá reintegros o descuentos para los adultos mayores; al igual que los rubros que incluye dependiendo del establecimiento.
- Disco: 10% en todos los rubros + 20% perfumeria y limpieza, sin tope. No acumulable con otras promociones
- Jumbo: 10% en todos los rubros 20% perfumeria y limpieza, sin tope. No acumulable con otras promociones.
- Vea: 10% en todos los rubros 20% perfumeria y limpieza, sin tope. No acumulable con otras promociones.
- Coto: 10% sin tope en todos los rubros. No. acumulable con otras promociones.
- La Anónima: 10% sin tope en todos los rubros, exceptuando carnes, electro y marcas seleccionadas. No acumulable con otras promociones.
- Josimar: 15% en todos los rubros sin tope No acumulable con otras promociones.
- Carrefour: 10% en todos los rubros. Tope $35.000 No acumulable con otras promociones.
Los descuentos con Banco Nación para jubilados de ANSES
Además, mediante un convenio con el Banco de la Nación Argentina (BNA) los jubilados y pensionados de ANSES, que cobren sus haberes en dicho banco, accederán a un reintegro adicional exclusivo del 5 por ciento sobre las compras que abonen a través de BNA MODO, con tarjeta de débito o crédito, (con un tope de 20 mil pesos mensuales) en los supermercados Carrefour, Chango Mas, Coto, Josimar, La Anónima, Disco, Jumbo y Vea.
Por último, el Banco les depositará diariamente un porcentaje de remuneración (TNA 32 %) sobre el saldo que registren en sus cuentas (por hasta 500 mil pesos).