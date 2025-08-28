Quiénes cobrarán el nuevo bono de ANSES que decretó el Gobierno para septiembre

El Gobierno nacional oficializó este jueves la entrega de un bono extraordinario previsional de hasta $70.000 que será abonado en septiembre de 2025 a jubilados , pensionados y beneficiarios de pensiones no contributivas. ANSES dio más detalles al respecto tras la confirmación de la medida.

La medida busca compensar la pérdida de poder adquisitivo que sufrieron los haberes previsionales en los últimos años debido a la fórmula de movilidad anterior.

Según el el Decreto firmado por el presidente de la Nación, Decreto firmado por el presidente de la Nación, el bono alcanzará a los titulares de prestaciones contributivas a cargo de la ANSES, a los beneficiarios de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) y a quienes perciben pensiones no contributivas por vejez, invalidez, madres de siete hijos o más, y otras pensiones graciables.

Percibirán el bono completo quienes cobren hasta un haber mínimo jubilatorio.

Para aquellos que superen ese monto, el bono será proporcional hasta alcanzar el equivalente a un haber mínimo más $70.000.

Anses Hoy la Anses le paga a jubilados con haberes superiores al mínimo y DNI terminados en 2 y 3. Brenda Rocha/ Blossom / Shutterstock

En el caso de pensiones, se considerará a todos los copartícipes como un único titular.

La medida establece además que el beneficio no será remunerativo, no tendrá descuentos y no se computará para otros conceptos.

El trasfondo de la decisión del Gobierno

La decisión se enmarca en el cambio de la fórmula de movilidad jubilatoria dispuesto en 2024, que comenzó a actualizar los haberes según la evolución del Índice de Precios al Consumidor (IPC).

Sin embargo, el Gobierno reconoció que la fórmula anterior, establecida por la Ley 27.609, generó un fuerte atraso en los ingresos de los adultos mayores, especialmente en los sectores de menores recursos, lo que obligó al pago de bonos extraordinarios desde enero de 2024.

Con este nuevo bono, el Ejecutivo busca aliviar el impacto inflacionario y sostener el poder de compra de los jubilados y pensionados.

La ANSES será la encargada de dictar las normas necesarias para la implementación, pago y control del beneficio. Además, la Jefatura de Gabinete realizará las adecuaciones presupuestarias para garantizar los fondos.