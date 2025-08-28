El Gobierno decretó un bono extraordinario para los jubilados en septiembre: ¿cuál será el monto?

El Gobierno oficializó un bono extraordinario para jubilados y pensionados de Anses, con el fin de compensar la pérdida de poder adquisitivo.

El Gobierno oficializó un bono extraordinario para jubilados y pensionados de Anses con el objetivo de compensar la pérdida del poder adquisitivo. A través del Decreto 613/2025, con Javier Milei, Guillermo Francos y Sandra Pettovello a la cabeza, la medida se fundamentó en la necesidad de compensar los efectos adversos que la anterior Ley de Movilidad Jubilatoria (N° 27.609) había causado, ya que no protegía a los haberes del riesgo inflacionario.

Según el decreto, la Ley N° 27.609 había provocado serios inconvenientes, especialmente a los jubilados de menores ingresos. Para ayudarlos, el Gobierno había otorgado bonos mensuales de manera continua desde enero de 2024 hasta agosto de 2025. Sin embargo, en marzo de 2024, se modificó la fórmula de movilidad jubilatoria, estableciendo una actualización mensual de los haberes que se basaba en el Índice de Precios al Consumidor (IPC).

Este bono de septiembre será de 70 mil pesos -máximo- y está destinado a los titulares de prestaciones contributivas previsionales de la Anses, y también a quienes recibían la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) y pensiones no contributivas por vejez, invalidez o para madres de siete o más hijos.

El decreto especificó que el bono no tuvo descuentos y tampoco fue computable para ningún otro concepto. En el caso de las pensiones con múltiples titulares, se consideró a la familia como un solo beneficiario.