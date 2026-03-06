En medio de los cambios en Justicia, el Gobierno prevé un fallo contra la reforma laboral y prepara la apelación

La central obrera pretende que se declare la nulidad e inconstitucionalidad de artículos clave de la nueva norma al considerar que el cierre de la Justicia Nacional del Trabajo y vulnera derechos constitucionales de los trabajadores.

A su vez, se solicitó una medida cautelar para suspender la aplicación de los artículos 90 y 91 de la ley 27.802 y del convenio de transferencia de competencias laborales a la Ciudad de Buenos Aires.

En un comunicado difundido tras la presentación, la organización sindical argumentó que la reforma afecta el artículo 14 bis de la Constitución , además de comprometer principios establecidos por la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y por el Pacto de San José de Costa Rica , tratados que poseen jerarquía constitucional en el país.

La demanda fue presentada en el Fuero Contencioso Administrativo y se encuentra en el juzgado a cargo de Enrique Lavié Pico. En ese marco, el Ejecutivo espera cuál determinación tome la justicia en los próximos días.

Qué hará el Gobierno

Fuentes inobjetables de la Casa Rosada vaticinan a MDZ algún fallo desfavorable en las primeras instancias. “Es de prever que haya algunos jueces que convaliden este tipo de planteos. Sabemos que tienen jueces afines en algunos fueros, será una pulseada de meses”, consignó un funcionario atento a los acontecimientos.

“Desde ya que apelaremos cualquier fallo en contra. Si hay que ir hasta la Corte Suprema, iremos. Confiamos que la Corte fallará a favor de lo dispuesto por el Congreso”, señalaron desde Balcarce 50.

Tras asumir, el nuevo ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, tuvo gestos positivos con el máximo tribunal al entender que "está dando respuestas a la sociedad y a la Justicia”. Los tres miembros asistieron a la apertura de sesiones ordinarias que encabezó Javier Milei y, por el momento, no hay intención de volver a poner arriba de la mesa el funcionamiento de la Corte.