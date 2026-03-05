El SUTE define en plenario si acepta la propuesta del Gobierno: qué pasará

El Sindicato Unido de Trabajadores de la Educación (SUTE) concluirá su proceso de deliberación interna para determinar si acepta o rechaza la propuesta en paritarias del Ejecutivo.

El Sindicato Unido de Trabajadores de la Educación (SUTE) tendrá una jornada clave este jueves, cuando realice un nuevo plenario general en el que se definirá si se acepta o rechaza la propuesta salarial en paritarias del Gobierno de Mendoza.

La discusión dentro del gremio que representa a docentes y celadores se extendió más que en otras áreas y, durante los últimos días, se realizaron plenarios departamentales y debates en las escuelas.

Si bien desde el SUTE aseguraron que las conclusiones fueron "dispares", se espera que avance la aprobación de la oferta del Ejecutivo. Se trata de un incremento para el primer semestre de un 10%, distribuido en un 7% para marzo y un 3% para mayo.

sute gobierno mendoza acuerdo paritarias 03.jpg El SUTE define en plenario si acepta la propuesta del Gobierno. Prensa SUTE

Si finalmente se acompaña la propuesta, se tratará del primer acuerdo paritario del año para el Gobierno. Es que ya se dio por "fracasada" la negociación con la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) y la Asociación Mendocina de Profesionales de la Salud (Ampros) también rechazó el incremento.