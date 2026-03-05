El SUTE define en plenario si acepta la propuesta del Gobierno: qué pasará
El Sindicato Unido de Trabajadores de la Educación (SUTE) concluirá su proceso de deliberación interna para determinar si acepta o rechaza la propuesta en paritarias del Ejecutivo.
El Sindicato Unido de Trabajadores de la Educación (SUTE) tendrá una jornada clave este jueves, cuando realice un nuevo plenario general en el que se definirá si se acepta o rechaza la propuesta salarial en paritarias del Gobierno de Mendoza.
La discusión dentro del gremio que representa a docentes y celadores se extendió más que en otras áreas y, durante los últimos días, se realizaron plenarios departamentales y debates en las escuelas.
Si bien desde el SUTE aseguraron que las conclusiones fueron "dispares", se espera que avance la aprobación de la oferta del Ejecutivo. Se trata de un incremento para el primer semestre de un 10%, distribuido en un 7% para marzo y un 3% para mayo.
Si finalmente se acompaña la propuesta, se tratará del primer acuerdo paritario del año para el Gobierno. Es que ya se dio por "fracasada" la negociación con la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) y la Asociación Mendocina de Profesionales de la Salud (Ampros) también rechazó el incremento.
De esta manera y como ha ocurrido en ocasiones anteriores, la actualización salarial se podría definir para esos sectores nuevamente por decreto.
El plenario general del SUTE se retomará este jueves a partir de las 10, luego del cuarto intermedio establecido la semana pasada y los análisis realizados en las escuelas y los plenarios departamentales.
Cómo es la oferta completa al SUTE
Dimensión salarial
Para docentes y celadores
- Actualización del 7% en marzo y del 3% en mayo sobre el básico y el estado docente.
Base de cálculo: diciembre.
Dimensión no salarial – Sector docente
- Incorporar al ítem arraigo a los suplentes de los cambio de funciones que cuenten con la formacion en los perfiles pedagogicos y administrativos, garantizando 400 nuevos cupos
- Reubicar a suplentes de CCT que fueron cerrados. Incluye a quienes estén a un año de jubilarse y a quienes posean incumbencias en otras modalidades.
- Crear una mesa técnica para revisar las licencias por enfermedades con intervención quirúrgicas (el objetivo es el no descuento por enfermedades inculpables).
- Extender a dos años la validez de títulos y diplomaturas para percibir el ítem especialización docente.
- Impulsar con las nuevas vacantes en la jerarquía directiva el concurso de traslado, ascenso e ingreso en el primer semestre.
- Generar en el primer semestre con el bono 2025 el concurso de traslado, concentración, acrecentamiento e ingreso, y garantizar la emisión del bono 2027.
Dimensión no salarial – Sector celadores/as
- Ampliar el cupo para percibir el ítem tareas diferenciadas.
- Activar los movimientos de traslado en agosto, a través de la Junta correspondiente.