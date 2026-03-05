Visita incómoda: Victoria Villarruel planea desembarcar en la Fiesta de la Vendimia

La Fiesta Nacional de la Vendimia es tradicionalmente una vidriera política para dirigentes. Todos los años se esperan visitas de funcionarios nacionales para las distintas actividades de la nutrida agenda vendimial. Este año se espera una escasa participación de figuras nacionales aunque una visita en particular generará incomodidad en el Gobierno provincial.

Si bien se espera la confirmación oficial en las próximas horas, es un hecho que la vicepresidenta Victoria Villarruel estará en Mendoza este fin de semana. Desde hace semanas circula el rumor del posible arribo de la vicemandataria, pero en el Gobierno provincial y en su entorno aseguran que aún no lo dan por seguro.

De todas maneras, la llegada de Villarruel a la provincia se terminará de anunciar entre este jueves y mañana viernes a primera hora, según indicaron allegados a MDZ.

Sería la segunda participación en la Fiesta Nacional de la Vendimia durante su mandato, ya que estuvo en la edición 2024, cuando todavía estaba alineada políticamente con el oficialismo nacional.

Este nuevo arribo de la vicepresidenta a Mendoza genera una gran incomodidad por los reiterados cortocircuitos que viene teniendo con el presidente Javier Milei, aliado del gobernador Alfredo Cornejo.

Es más, en los últimos días Villarruel acusó al Gobierno nacional de pretender su renuncia y también tuvo un durísimo cruce con el diputado nacional mendocino Luis Petri, con quien podría cruzarse en las actividades vendimiales.

Uno de los eventos en los que participará la vicepresidenta será el Desayuno de la Coviar, aunque la estadía podría extenderse a otras actividades.

Desde la entidad vitivinícola invitan protocolarmente a todas las autoridades nacionales y aseguran que todavía no han recibido una confirmación. En el Gobierno provincial también aguardan por una notificación de la titular del Senado nacional.

Allegados a Villarruel indican que ya tiene planeada su visita a Mendoza y que el anuncio oficial se producirá en las próximas horas.

Una visita incómoda

Victoria Villarruel - Luis Petri.jpg

El arribo de Villarruel genera una gran incomodidad en el Gobierno de Mendoza, que está alineado con el oficialismo nacional e incluso una foto protocolar de Cornejo y con la vicepresideta podría provocar un importante malestar en la Casa Rosada.

La vicepresidenta ha estado en el centro de la escena política en los últimos días por sus cortocircuitos con el Gobierno nacional. Durante la Apertura de Sesiones Ordinarias en el Congreso de la Nación, el presidente Javier Milei la acusó implícitamente de orquestar junto a la oposición un “ataque sin precedentes” para llegar al sillón de Rivadavia.

Posteriormente, Villarruel tuvo un durísimo cruce en redes sociales con el diputado nacional de La Libertad Avanza, Luis Petri, quien la acusó de "golpista".

La vicemandataria le replicó al legislador mendocino acusándolo del "vaciamiento" de la obra social de las Fuerzas Armadas y de Seguridad (Iosfa): "A Petri lo conozco por sus cosplays y por los trencitos de la alegría con el Presidente Milei. Y por el vaciamiento de IOSFA, y los sueldos más bajos de todas las fuerzas”.