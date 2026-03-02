Por qué Javier Milei no puede echar a Victoria Villarruel en medio de la feroz interna

La arquitectura legal del Poder Ejecutivo Nacional establece que, a diferencia de los ministros, la figura de la Vicepresidencia surge de la elección popular directa, otorgándole una estabilidad institucional que el Jefe de Estado no puede vulnerar por decreto.

En este contexto, y en el marco del sistema democrático argentino, surge la pregunta sobre las facultades del Presidente de la Nación respecto a la continuidad de su Vicepresidenta, si puede tomar la decisión de echarla. La respuesta reside en la Constitución Nacional, que define roles y límites específicos para el ejercicio del poder.

¿Por qué Javier Milei no tiene la facultad de remover a Victoria Villarruel? A diferencia de lo que ocurre con el Jefe de Gabinete o los ministros, a quienes el Presidente puede nombrar y remover por sí solo según el Artículo 99, inciso 7, la Vicepresidencia no es un cargo de libre designación presidencial. La estabilidad de este cargo se fundamenta en tres pilares constitucionales:

1. Origen en el voto popular El Presidente y el Vicepresidente de la Nación son elegidos directamente por el pueblo en doble vuelta, conformando el territorio nacional un distrito único. Al ser una fórmula proclamada tras obtener las mayorías necesarias (más del 45% de los votos o el 40% con una diferencia de diez puntos sobre el segundo), ambos magistrados derivan su legitimidad de la misma fuente: la voluntad popular.

2. Duración del mandato El Artículo 90 de la Constitución establece de forma taxativa que tanto el Presidente como el Vicepresidente duran en sus funciones el término de cuatro años. El cese en el poder ocurre el mismo día en que expira dicho período, sin que ningún evento que lo haya interrumpido sea motivo para completarlo más tarde.