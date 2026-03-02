El Gobierno analiza avanzar contra la AFA por su intervención en el regreso de Nahuel Gallo

Tras 448 días detenido ilegalmente en Venezuela , el gendarme Nahuel Gallo regresó a la Argentina este lunes, aunque no fue como el Gobierno esperaba. En un giro imprevisible, el uniformado recuperó su libertad gracias a la gestión de la AFA , que está en plena guerra abierta con la gestión de Javier Milei . Por eso, en Casa Rosada acusaron una usurpación de funciones públicas y no descartaron avanzar en la Justicia.

Este domingo, en la previa de la apertura de sesiones ordinarias encabezadas por Javier Milei en el Congreso, las tapas de los diarios cambiaron radicalmente de tema: después de más de un año detenido, Nahuel Gallo se encontraba camino a la Argentina, ni más ni menos, que en un vuelo gestionado por la Asociación de Fútbol Argentino.

Sin que el Gobierno ni la Cancillería a cargo de Pablo Quirno estuviera al tanto, el titular de la AFA, Claudio Chiqui Tapia , publicaba en sus redes el siguiente comunicado: "Gracias a un trabajo silencioso y mancomunado con la Federación Venezolana de Fútbol y CONMEBOL, hoy, después de 448 días, Nahuel Gallo regresa a Argentina y puede reencontrarse con su familia".

Rápidamente el Gobierno salió a celebrar la noticia, buscando restarle el mayor peso posible al papel que jugó en las tratativas la entidad futbolística , que hoy es uno de los principales enemigos públicos declarados por la Casa Rosada.

En ese sentido, consultado acerca de la liberación de Gallo, el presidente Javier Milei había enfatizado este domingo tras su discurso en el Congreso que "era una tragedia que estuviera secuestrado" y que lo que le importaba era que el gendarme "esté de vuelta con nosotros" . "Lo demás son cuestiones de vigesimoquinto orden", minimizó el libertario en diálogo con LN+.

Nahuel Gallo y AFA La foto que compartió Pablo Toviggino de Nahuel Gallo con dirigentes de la AFA. X (@TovigginoPablo)

La búsqueda de la tercera vía y los palos hacia 'Chiqui' Tapia

Por su parte, la jefa de la bancada oficialista en el Senado, Patricia Bullrich, -una de las funcionarias que acudió a recibir a Gallo cuando arribó al país- había manifestado lo "raro" que es que el traslado de Gallo lo hubiera hecho la AFA y no el Gobierno, pero aseguró que "esos son detalles". Luego, agregó: "Evidentemente el gobierno venezolano no quería entregárselo a nuestro gobierno, sino que lo hizo a través de algunos que son amigos. Buscaron una manera de (entregárselo) a aquellos que son parte de esa ideología".

En un sentido similar, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, también admitió que el régimen bolivariano no hubiera querido entregarle el gendarme al Gobierno de Javier Milei, con quien no tienen relaciones diplomáticas desde agosto de 2024, y advirtió que "los involucrados tendrán que explicar cuál es la relación con el régimen chavista".

"Eso es un tema que ya nos excede. Nosotros nos limitamos a la felicidad de haber logrado que Nahuel vuelva después de dos meses de intenso trabajo", cerró Adorni.

Sin embargo, en la Casa Rosada, la discusión no parece haber quedado ahí. En diálogo con MDZ, un alto funcionario con diálogo con el presidente convalidó la versión de que la administración de Delcy Rodríguez en Venezuela había dejado trascender que no querían darle una victoria al Gobierno de Donald Trump ni al de Javier Milei, por lo que esperaban que el rescate llegara "por una tercera vía".

Desde el día uno, la gestión libertaria había delegado en Estados Unidos e Italia, dos de sus principales aliados geopolíticos, las negociaciones por las liberaciones de los presos. "Sin su presión y la de otros países aliados, hoy Gallo no estaría acá", aseguraron a este medio.

Nahuel Gallo E El gendarme Nahuel Gallo con su familia y funcionarios del Gobierno nacional en Ezeiza tras su regreso a la Argentina.

¿Qué sabía la Casa Rosada de las negociaciones?

Sin embargo, quien finalmente dio la estocada final a las negociaciones fue la organización que conducen Tapia y su mano derecha, Pablo Toviggino, quienes entablaron contactos con la Federación Venezolana de Fútbol para interceder con representantes del gobierno chavista de Delcy Rodríguez.

Las gestiones se anunciaron con una foto donde se lo ve a Gallo junto al prosecretario de la AFA, Luciano Nakis, y el director de relaciones institucionales de la AFA, Fernando Isla Cáceres. Allí también hubiera estado el propio Tapia, de no haber sido por una prohibición para salir del país dispuesta por el juez en lo Penal y Económico, Diego Amarante, quien investiga al dirigente por una presunta retención indebida de aportes.

En ese sentido, en Balcarce 50 aseguraron que, si bien no estaban al tanto de las tratativas, "tenían algún indicio porque Tapia había pedido viajar a Venezuela". "Sabíamos que estaban allá y teníamos algun indicio de que estaban interfiriendo en las conversaciones", explicó un funcionario a MDZ.

Nahuel Gallo llegada La llegada de Nahuel Gallo a la Argentina tras más de un año detenido ilegalmente en Venezuela.

Posibles medidas judiciales contra la AFA

En ese contexto, en el Gobierno deslizaron que en cualquier momento deberían activarse gestiones para intentar responder la pregunta de "quién y por qué tenía vínculos con el régimen chavista".

"Es una parte no gubernamental que interfiere en un país con el que no tenemos relaciones diplomáticas, que además es una dictadura sangrienta", disparó una fuente de la mesa chica del presidente, quien no descartó que se pueda abrir una investigación penal en la Justicia.

Las acusaciones, todavía en el plano de la especulación, podrían incluir los cargos de "sedición, traición a la patria, espionaje ilegal y usurpación de funciones públicas", según explicaron a este diario.

De acuerdo a las fuentes consultadas por MDZ, el Gobierno sostiene que la motivación de la AFA detrás del rescate de Gallo se limita a buscar apoyo popular en un contexto donde la máxima autoridad del fútbol argentino se encuentra asediada por múltiples investigaciones judiciales.

"Se querían robar una foto para ver si conseguían crédito social y no ir en cana en un mes", disparó sin pelos en la lengua un funcionario que, además, cuestionó: "Si no, ¿por qué trajeron solo a Nahuel?", en alusión a Germán Giuliani, el otro argentino que continúa detenido por el régimen chavista.

En el mientras tanto, en el Gobierno palpitan una eventual visita de Nahuel Gallo a la Casa Rosada para reunirse personalmente con Javier Milei, aunque todavía no hay ninguna planificación en curso. Por lo pronto, el Ejecutivo tuvo su foto con el gendarme esta mañana, cuando Patricia Bullrich; la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva; y el canciller Pablo Quirno lo recibieron esta madrugada en el aeropuerto de Ezeiza.