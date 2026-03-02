Reunión de urgencia en la AFA: ¿levantan el paro y se juega la fecha 9 del Torneo Apertura?
Este martes, el Comité Ejecutivo de la AFA se volverá a reunir para analizar la medida decretada en el fútbol argentino entre el 5 y 8 de marzo. ¿Hay fútbol?
El pasado lunes 23 de febrero, el Comité Ejecutivo de la AFA resolvió suspender la fecha 9 del Torneo Apertura y la de todas las categorías del Ascenso como respuesta a la denuncia presentada por la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA). Sin embargo, ahora la pelota está en el aire.
La medida, que significó un respaldo explícito a Claudio Tapia y a Pablo Toviggino, se da luego de que ambos dirigentes fueran citados a indagatoria por la Justicia por la presunta apropiación indebida de tributos y recursos de la seguridad social por más de 19.353 millones de pesos.
El paro está programado para comenzar el jueves 5 y extenderse hasta el domingo 8 inclusive y afecta a todo el fútbol argentino. Pero lo cierto es que, ante el repudio generalizado, podría haber marcha atrás. En ese contexto, el CE de la Liga Profesional se volverá a reunir este martes para rever la situación y definir los pasos a seguir.
Reunión clave en la AFA: los dirigentes analizan levantar el paro
¿El escenario más probable? A esta hora, hay grandes chances de que se levante el paro y, por ende, habría partidos durante el próximo fin de semana. La repercusión negativa generó ruido puertas adentro y algunos dirigentes ya deslizan la posibilidad de revertir postura inicial para evitar un mayor desgaste.
De todas formas, la resolución final se conocerá una vez que finalice el cónclave de la AFA. En principio, se someterá a una votación y, en base a esos resultados, se comunicará el levantamiento o no de la huelga. La pelota la tienen los clubes.