Reunión de urgencia en la AFA: ¿levantan el paro y se juega la fecha 9 del Torneo Apertura?

Este martes, el Comité Ejecutivo de la AFA se volverá a reunir para analizar la medida decretada en el fútbol argentino entre el 5 y 8 de marzo. ¿Hay fútbol?

El pasado lunes 23 de febrero, el Comité Ejecutivo de la AFA resolvió suspender la fecha 9 del Torneo Apertura y la de todas las categorías del Ascenso como respuesta a la denuncia presentada por la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA). Sin embargo, ahora la pelota está en el aire.

La medida, que significó un respaldo explícito a Claudio Tapia y a Pablo Toviggino, se da luego de que ambos dirigentes fueran citados a indagatoria por la Justicia por la presunta apropiación indebida de tributos y recursos de la seguridad social por más de 19.353 millones de pesos.

El paro está programado para comenzar el jueves 5 y extenderse hasta el domingo 8 inclusive y afecta a todo el fútbol argentino. Pero lo cierto es que, ante el repudio generalizado, podría haber marcha atrás. En ese contexto, el CE de la Liga Profesional se volverá a reunir este martes para rever la situación y definir los pasos a seguir.

Reunión clave en la AFA: los dirigentes analizan levantar el paro ¿El escenario más probable? A esta hora, hay grandes chances de que se levante el paro y, por ende, habría partidos durante el próximo fin de semana. La repercusión negativa generó ruido puertas adentro y algunos dirigentes ya deslizan la posibilidad de revertir postura inicial para evitar un mayor desgaste.