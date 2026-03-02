Escandalosa amenaza de Arturo Vidal a un jugador de la Selección argentina: "Me lo cruzo y le meto una dura"

En una entrevista, a Arturo Vidal le preguntaron sobre qué futbolista no le caía bien y nombró a un campeón del mundo. Además, soltó una polémica advertencia.

Sin importar el contexto, cada vez que Arturo Vidal habla lo hace con crudeza y sin filtro. Esta vez, no fue la excepción: en su histórica pica con la Selección argentina, el mediocampista de 38 años volvió a quedar en el centro de la escena por una polémica frase contra un referente de la Scaloneta.

En una entrevista con Enfocados, programa de YouTube que es conducido por Jefferson Farfán, exfutbolista peruano, al Rey Arturo le preguntaron sobre si había algún jugador que no le cayera bien. Fiel a su estilo frontal, no dudó: "Ahora, en el último partido con Argentina, con De Paul. Por canchero, lo tengo ahí".

Lejos de quedarse ahí, Vidal fue más allá y lanzó una fuerte amenaza contra el Motorcito: “Me lo cruzo y le meto una dura”. La referencia apuntó directamente al último choque entre ambas selecciones por las Eliminatorias rumbo al Mundial 2026, donde se sacaron chispas.

Arturo Vidal cruzó a Rodrigo De Paul y lo amenazó. Arturo Vidal cruzó a Rodrigo De Paul y lo amenazó. Video: Enfocados El cruce con De Paul al que hace referencia Arturo Vidal En aquel encuentro, Argentina ya tenía el boleto asegurado y Chile se jugaba una de sus últimas cartas. En ese contexto caliente, Vidal y De Paul tuvieron varios roces y gestos que no pasaron desapercibidos. Finalmente, la Albiceleste se impuso 1-0 y dejó a la Roja al borde de la eliminación.

Ese resultado terminó de sentenciar el ciclo del equipo que en ese momento dirigía Ricardo Gareca. La fecha siguiente, perdieron ante Bolivia en la altura de La Paz y quedaron afuera de la Copa del Mundo por tercera vez consecutiva.