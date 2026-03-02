Festeja Úbeda: la buena noticia que recibió el DT de Boca en los entrenamientos del domingo
Mientras Claudio Úbeda comienza a preparar el partido ante Lanús, en los entrenamientos del domingo hubo una buena noticia para los hinchas de Boca.
La igualdad frente a Gimnasia de Mendoza en la Bombonera dejó un clima espeso en el mundo Boca. En la previa, un adversario accesible en los papeles, pero que terminó incomodando al Xeneize en su propio estadio, en una noche en la que el dominio territorial no se tradujo en eficacia. Una situación que no pasó inadvertida para Claudio Úbeda, consciente de que necesita respuestas colectivas para revertir el momento. Con Lanús en el horizonte inmediato, una noticia en la práctica llevó algo de alivio en medio de la preocupación.
Exequiel Zeballos volvió a los entrenamientos en Boca
Rodeado de cuestionamientos y con un plantel golpeado por molestias físicas, Exequiel Zeballos volvió a tener contacto con la pelota tras casi un mes de inactividad. El extremo, pieza clave en el andamiaje ofensivo, transita la etapa final de la recuperación de la lesión sufrida ante Newell’s y empieza a ilusionar con su retorno en un contexto en el que Boca siente su ausencia.
El parte médico había confirmado una lesión muscular en el bíceps femoral, catalogada entre grado 2 y 3, con un plazo estimado de entre dos y seis semanas. Ante la falta de una precisión definitiva, el cuerpo médico optó por un seguimiento minucioso y progresivo, priorizando evitar cualquier recaída.
Los partidos que no jugará el Changuito Zeballos
Aunque ya inició los trabajos con balón y el cuerpo técnico aguarda su desequilibrio en ataque, aún le restan al menos un par de semanas para estar a disposición. Por lo pronto, se perderá el cruce de este miércoles ante Lanús en La Fortaleza y también el clásico frente a San Lorenzo, previsto para el 11 de marzo. Además, habrá que aguardar la confirmación del calendario, condicionado por un posible paro del fútbol que podría alterar la agenda, aunque ese escenario tampoco modificaría sustancialmente los tiempos de recuperación.
La posible fecha de regreso a las canchas
El gran objetivo del club es que Zeballos llegue en plenitud al arranque de la Copa Libertadores. Sin embargo, si la evolución acompaña, no se descarta que pueda sumar minutos antes, en el compromiso ante Unión de Santa Fe, apenas días después del choque frente al Ciclón de Ayude.
De todos modos, la cautela domina la escena. Nadie en Boca quiere acelerar los plazos de uno de los futbolistas más determinantes del plantel. Por eso, otra alternativa es que reaparezca recién frente a Instituto el 22 de marzo, una fecha que encaja mejor con los tiempos que proyecta el cuerpo médico.