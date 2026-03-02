Javier Milei: presidente de día, panelista de noche

El paso de Javier Milei por el Congreso para la apertura de sesiones ordinarias no fue el informe de gestión que la Constitución exige, sino un despliegue de agresividad y desvarío. Bajo la luz de la cadena nacional, lo que vimos fue a un mandatario que parece haber olvidado que gobierna hace dos años y que su rol es el de Jefe de Estado, no el de un panelista que su permanencia en la televisión está signada por el nivel de polémica que genere.

Lejos de la solemnidad institucional, Milei protagonizó lo que puede calificarse como un stand up agresivo y obsceno, que dejó el discurso formal relegado a un segundo plano. El Presidente decidió emprenderla fuertemente contra la bancada kirchnerista, la diputada de izquierda Myrian Bregman, a quien llamó chilindrina troska, Nicolás del Caño y Juan Grabois. Los metió en el barro, una geografía que demostró maneja con pericia.

Completamente trasmutado en panelista, Milei parecía fuera de control, mientras descargaba insultos sobre la bancada kirchnerista: “ Manga de asesinos y chorros. Son los más chorros de la historia ”, “ Por algo tienen a su líder presa, y va a seguir presa porque es una chorra ”, “Me encanta domarlos”; dijo en relación con Cristina Fernández de Kirchner y al kirchnerismo. Desde la bancada oficialista, los legisladores libertarios y sus aliados celebraban gritando “tobillera, tobillera”. Paradójicamente, entre las más entusiastas estaba la diputada Lorena Villaverde, quien no pudo asumir como senadora por Río Negro por haber estado involucrada en una causa judicial en los Estados Unidos por presunto tráfico de cocaína. Una muestra de la coherencia libertaria.

En el momento de mayor éxtasis, el Presidente se interrumpía, perdía el hilo de su discurso y devolvía agresión con mayor agresión. Toda una bacanal libertaria. Detrás de él, la vicepresidente Victoria Villarruel se mostraba incómoda, y se refugiaba en su teléfono celular , aumentando el surrealismo de la escena. Sin embargo, esta pirotecnia discursiva podría ser que se trate de una maniobra para ocultar que las cosas no marchan acorde al plan como lo indica el relato oficial. Lo que sirvió para construir densidad e identidad política, hoy parece una pantalla para disimular la realidad de los indicadores. La investidura presidencial supone administrar poder, pero también representar estabilidad. Cuando el tono se impone sobre el contenido, el mensaje queda subordinado a las formas. Eso ocurrió en varios tramos del discurso, donde los cruces y las respuestas a gritos desplazaron los anuncios concretos y -por momentos- el presidente exhibió una preocupante desconexión de la realidad.

Como un logro, Milei afirmó que su gobierno triplicó el salario en dólares, un afirmación que es parcialmente cierta. En noviembre de 2023 el salario en dólares se ubicaba en US$515 y se incrementó a US$1.245 dos años después, según el sitio Chequeado.com. Sin embargo, este dato aislado no significa mucho como lo resaltó el economista Christian Buteler en su cuenta de X: “Confundir nivel salarial en dólares con calidad de vida es un error de diagnóstico grave. La verdadera métrica es el poder adquisitivo. Si el tipo de cambio se atrasa pero la inflación acelera, el salario 'sube' en dólares mientras el consumo real se desploma”.

Victoria Villarruel se mostraba incómoda

En 2024, el consumo cayó el 14% comparado con el 2023 y en el 2025 creció sólo el 2,5% según un estudio de Guillermo Oliveto. Así, el consumo retrocedió 11 puntos aproximadamente por debajo de 2023 y según la consultora Scentia bajó el 1,1% en enero de 2026. En este contexto, la industria manufacturera operao al 53,8% de su capacidad instalada. Según un estudio de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo, desde noviembre de 2023 hasta noviembre de 2025, el organismo verificó el cierre de 21.938 empresas que implicó la destrucción de 290.600 de empleos registrados. Este panorama se agrava por el hecho que la baja de la inflación, principal logro del gobierno libertario, se detuvo en mayo de año pasado cuando llegó al 1,5%. A partir de entonces subió hasta ubicarse en el 2,9% en enero y para febrero se espera que el índice ronde el 3% según vaticina la consultora EcoGo de Marina Dal Poggetto o el 2,9% que pronostica Equilibra.

Los economistas describen esta situación con una palabra: estanflación

Un coctel que combina retracción de la actividad económica con inflación creciente. Probablemente, este panorama explique el nivel de agresión que exhibió Javier Milei en el Congreso. Entre los pocos anuncios que hizo, el Presidente dijo que quiere “una justicia justa” y para ello anunció reformas en el Código Penal (suba de penas), en el Código Civil y Comercial y en Procesal Civil y Comercial. Resulta paradójico que un presidente que meses atrás estaba empeñado en encumbrar al juez Ariel Lijo como ministro de la Corte, uno de los jueces con peor imagen del país y escasa formación jurídica, hable de “una justicia justa”. Otra muestra de la coherencia libertaria.

Milei, en un pasaje de su discurso, afirmó que “es momento de crear la arquitectura institucional y jurídica para los próximos 50 años”, algo que pasó bastante inadvertido para los analistas políticos. ¿Podría tratarse del inicio de un proceso que desemboque en un intento de reformar la Constitucional Nacional? En este sentido, se ha dicho en varias ocasiones que Milei quiere volver a un mandato presidencial de seis años y remover las elecciones de medio término. No cabe duda que una reforma constitucional sería el objetivo más ambicioso y difícil de conseguir.

El Presidente no mencionó la liberación del gendarme Nahuel Gallo

A pesar de su verborragia, el Presidente jamás mencionó la liberación del gendarme Nahuel Gallo, preso por más de un año por la dictadura chavista, aparentemente gracias a los contactos de Claudio “Chiqui” Tapia, el “dueño” del fútbol argentino, que puso el avión de la AFA para repatriarlo. Un hecho que deja al borde del papelón a la Cancillería liderada por Pablo Quirno.

Durante noventa minutos, el país asistió al monólogo de un hombre descontrolado hablándole a una audiencia que ya empieza a padecer las fisuras de su dogmatismo. El presidente todavía debe explicar cómo se sostiene una Nación donde, detrás del relato, los argentinos viven cada vez peor.

* Martín Pittón, analista político y conductor del podcast Micro Mundos.