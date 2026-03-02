La liquidación de dólares del agro se desplomó 41% en febrero: las razones detrás de un dato que preocupa
Desde el sector agroexportador argumentan que hubo menos días trabajados y factores extra sectoriales que explican el derrumbe en los dólares ingresados.
Apenas horas después del enérgico discurso del presidente Javier Milei en el Congreso, el primer dato concreto conocido este lunes seguramente encendió alarmas en la primera plana del Gobierno por las implicancias que puede tener en la oferta de dólares y, en suma, en el mercado cambiario.
Según datos difundidos por la Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina (CIARA) y el Centro de Exportadores de Cereales (CEC), en febrero el complejo agroexportador en su conjunto ingresó al país 1.289 millones de dólares, y acumuló 3.140 millones de dólares en los dos primeros meses del año.
Fuerte caída
Pero el dato saliente es que el registro de febrero resultó ser un 41% menos que el mismo mes del año anterior y 30% por debajo de enero de 2026. Con el último dato de liquidación, el período enero-febrero de 2026 marcó una caída de 26% frente al mismo período de 2025.
"El mes de febrero se caracterizó por una marcada reducción de días hábiles, únicamente 15 días en total", anticipó CIARA-CEC, entidades que representan el 48% de las exportaciones argentinas. Y explicaron que eso se debió "a los feriados, pero en particular a los días de paro nacional que decretaron sindicatos aceiteros por motivos políticos ajenos a la industria, relativos a las deliberaciones en las Cámaras de Senadores y Diputados de la Ley de Modernización Laboral finalmente adoptada".
Soja y maíz en la mira
Cabe aclarar que, en estos momentos, el sector agroindustrial está liquidando mayormente dólares provenientes de la cosecha fina (trigo, cebada) y recién a fines de marzo comenzará a liquidarse la soja y maíz de primera, anticipando lo que va a deparar la cosecha gruesa ya entrado el segundo trimestre del año.