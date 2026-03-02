El dólar oficial abre con una suba de $15 en la primera rueda de marzo y luego del discurso de Javier Milei

Tras terminar febrero con tendencia bajista, el dólar abre con presión alcista en la primera jornada del mes.

El dólar registró la semana pasada una presión alcista tras varias semanas de pax cambiaria. Aún aspi logró cerrar febrero con una tendencia bajista. En la primera rueda de marzo, las tensiones vuelven y el tipo de cambio oficial abre con subas este lunes.

El dólar oficial minorista sube $15 hasta los $1.435 en la pizarra del Banco Nación. En febrero, la moneda norteamericana retrocedió $45.

Por su parte, el tipo de cambio mayorista trepa 1% hasta los $1.410. Cabe recordar que la divisa recortó un 3,5% durante el segundo mes del año.

De acuerdo a los especialistas, la baja en las tasas de interés estan jugando un rol, con una tasa real no tan positiva pierde atractivo y parte de los pesos buscan cobertura.

También influye la dinámica de licitaciones y el grado de absorción de los pesos que se vuelcan a la plaza.