Los bonos en dólares retroceden y el riesgo país se acerca a los 570 puntos
Los bonos caen tanto en Wall Street como en la plaza local y el riesgo país sube. La city pone el foco en el Congreso.
Tras cerrar de manera dispar el jueves, los bonos en dólares caen en Wall Street este viernes y el riesgo país coquetea con los 570 puntos básicos. El dólar viene en las últimas ruedas con una leve presión al alza, presionado por una compresión de las tasas de interés.
La mirada del mercado se posa en el Congreso, donde este viernes el oficialismo espera tener aprobado finalmente el proyecto de reforma laboral.
En ese escenario, la deuda soberana en dólares cae hasta 0,7% en Nueva York, traccionada por el Bonar 2041. Los bonos bajo legislación local operan en la misma tónica, con caídas empujadas por el Global 2035 (-0,7%).
El riesgo país sube 2,5% y se ubica en los 568 puntos básicos.
Acciones
En la plaza local, el Merval abre con una baja del 1%. Las acciones del panel líder operan mixtas, impulsadas al alza por Cablevisión (+2,4%).
Los papeles que cotizan en Wall Street operan con mayorías en baja, traccionados por los ADRs de los bancos.
A cuánto cotiza el dólar
En el mercado cambiario, el dólar oficial minorista se vende a $1.430 en la pizarra del Banco Nación.
En las últimas ruedas, el tipo de cambio mostró un tendencia alcista, presionado por una compresión de las tasas de interés.