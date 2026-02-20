Los activos argentinos suben y el riesgo país baja tras la aprobación de la reforma laboral en Diputados
El Gobierno se anotó otra victoria con la aprobación de la reforma laboral en Diputados. En ese escenario, los activos argentinos reaccionan positivamente.
El Gobierno se anotó otra victoria con la aprobación de la reforma laboral en la Cámara de Diputados. En ese escenario, los activos argentinos reaccionan positivamente y suben. En tanto, el riesgo país baja y el dólar extiende la pax cambiaria.
La deuda soberana se pinta de verde en Wall Street, impulsada por el Bonar 2041 (+0,9%). Los bonos bajo legislación local operan con la misma tónica y suben hasta 0,7%, traccionados por el Bonar 2029.
El riesgo país retrocede más de 1% y se ubica en 516 puntos básicos.
Acciones
En la plaza local, el Merval sube 0,7%. Las acciones del panel líder suben hasta 2,9%, como el caso de Transener.
Los papeles que cotizan en Wall Street operan mixtos, con alzas de hasta 5%, impulsado por el ADR de Supervielle.
A cuánto cotiza el dólar
En el mercado cambiario, el dólar oficial minorista se vende a $1.410 en la pizarra del Banco Nación.