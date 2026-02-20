A cuánto cotiza el dólar tras la aprobación de la reforma laboral en Diputados

El Gobierno logró la aprobación de la reforma laboral en la Cámara de Diputados. La iniciativa será enviada ahora al Senado para que revise los cambios introducidos en el texto. Tras este triunfo del oficialismo en el Congreso, la city seguirá de cerca la reacción del dólar, que en la rueda de ayer, mientras se debatía el proyecto, operaba con tendencia a la baja.