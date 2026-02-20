A cuánto cotiza el dólar tras la aprobación de la reforma laboral en Diputados
El Gobierno logró la aprobación de la reforma laboral en la Cámara de Diputados. La city seguirá de cerca la reacción del dólar.
El Gobierno logró la aprobación de la reforma laboral en la Cámara de Diputados. La iniciativa será enviada ahora al Senado para que revise los cambios introducidos en el texto. Tras este triunfo del oficialismo en el Congreso, la city seguirá de cerca la reacción del dólar, que en la rueda de ayer, mientras se debatía el proyecto, operaba con tendencia a la baja.
En la jornada de este viernes, el dólar oficial minorista se vende a $1.410 en la pizarra del Banco Nación.
Te Podría Interesar
Mientras que el tipo de cambio mayorista abre a $1.387. Así, cae casi un 5% en lo que va del año.
A cuánto cotizan los dólares paralelos
En el mercado cambiario paralelo, el dólar blue se negocia a $1.440.
Por el lado de las cotizaciones financieras, el MEP opera a $1.409,07 y el CCL a $1.446,58.