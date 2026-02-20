Guardia alta: una norma de la Unión Europea pone en riesgo exportaciones argentinas por US$350 millones

El miércoles pasado venció el plazo legal para presentar objeciones a la medida que busca aprobar la Unión Europea , que afectaría directamente al biodiésel producido a partir de soja. En el caso de Argentina dejaría en la "lista negra" un producto emblemático, que dependiendo del precios internacional puede generar exportaciones por hasta US$350 millones.

Tanto el sector privado como la Cancillería argentino se movieron rápido y viene respondiendo a cada requisitoria de información buscando explicar con argumentos técnicos que la prohibición de ingreso de este derivado de la soja al bloque es infundada.

El sector privado realizó “una presentación muy contundente, argumentando en contra de una decisión que no tiene ningún sustento científico”, señaló en declaraciones radiales Luis Zubizarreta, presidente de la Cámara Argentina de Biocombustibles (Carbio).

“Esto va a tener un impacto muy importante en la cadena de soja, no solo de Argentina sino del resto de los países productores, porque le quita demanda a una parte clave del mercado, que son los biocombustibles europeos”, alertó Zubizarreta.

Y explicó que no sólo Argentina a través del sector privada y de sus organismos técnicos está actuando, incluso con una presentación formal. Otros países con intereses similares en la región también se están moviendo. “Hay instituciones privadas no solo de nuestro país, sino también de Paraguay, Brasil e incluso suponemos de Estados Unidos, que están haciendo lo mismo”, explicó.

Lo que habría detrás de esta medida es una política de resguardar su mercado, siendo los productores de aceite de colza los grandes beneficiarios. “Europa produce colza, y con esta política lo que hace es ir dejando fuera a distintos aceites. Ya lo hicieron con la palma y ahora le tocaría a la soja. De esa manera, el único aceite con producción relevante para biocombustibles sería el que ellos mismos producen”, explicó.

Ingreso de dólares

En 2025 Argentina exportó 92.000 toneladas de Biodiésel y sus mezclas, s/aceites de petróleo o de mineral bituminoso o c/un contenido menor al 70% que entraron a Europa a través del puerto de Amberes (Bélgica) y otros 181.400 toneladas que lo hicieron por el puerto de Rotterdam (Países Bajos), el mayor de Europa y uno de los más grandes del mundo. Desde esos dos grandes puertos se distribuye al resto del bloque. En total fueron exportaciones por US$ 322.214.053.

Con el argumento de prohibir bienes producidos en campos previamente deforestados, lo que se esconde aquí es una norma paraarancelaria para prohibir su ingreso. Eso iba a ser el 1 de enero pasado pero finalmente se aplazó un año.

“Es obvio que en la Argentina no hay un desplazamiento de cultivos por culpa de la soja. Todo lo contrario: la soja viene perdiendo terreno. Por eso decimos que esta posición no tiene lógica y es injusta”, destacó Zubizarreta. Lo que está detrás es el concept de ILUC (cambio indirecto del uso del suelo, que pone en riesgo el acceso de Argentina a su principal destino de exportación.

Mercosur-Unión Europea

Por su parte, Gustavo Idígoras, presidente de la Cámara de la Industria Aceitera y el Centro de Exportadores de Cereales, indicó que "no hay ningún tipo de pérdida de reserva de carbono en el suelo, y que por lo tanto toda la información es ficticia y debe ser retirada por parte de la Unión Europea".

Gustavo Idígoras, presidente de CIARA-CEC y referente del Consejo Agroindustrial Argentino, estima que esta campaña gruesa aportará más de 100 millones de toneladas de granos exportables. Foto: Agustín Tubio/MDZ Gustavo Idígoras, presidente de CIARA-CEC y referente del Consejo Agroindustrial Argentino, cuestionó los argumento de la Union Europea para prohibir el ingreso de biodiésel argentino. Agustín Tubio/MDZ

Y agregó: "Todos sabemos que éste no es un debate científico sino puramente político. La Unión Europea está buscando compensar a los países europeos que se están quejando por el acuerdo con el Mercosur, entonces cierran el mercado para productos competitivos en la Argentina como es el biodiésel, que es uno de los tres principales productos de exportación, junto con la harina de soja y la carne vacuna".