Javier Milei buscará cerrar febrero con la Reforma Penal Juvenil y el acuerdo UE-Mercosur

Con el calendario de sesiones extraordinarias entrando en su tramo final —vence el 28 de febrero— el oficialismo busca cerrar el período con dos victorias legislativas: la sanción definitiva del nuevo Régimen Penal Juvenil y la aprobación del Acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea .

La hoja de ruta en el Senado es coordinada por la senadora Patricia Bullrich, quien proyecta que en la última semana de febrero quede convertida en ley la iniciativa que reduce la edad de imputabilidad de 16 a 14 años, aprobada este jueves en la Cámara de Diputados.

El oficialismo cuenta con el respaldo del Pro, la UCR y varios bloques provinciales, mientras que Unión por la Patria ya anticipó su rechazo, tal como lo hizo durante el debate en la Cámara baja.

El proyecto de Régimen Penal Juvenil fue aprobado en Diputados con 149 votos afirmativos y 100 negativos. La norma establece un sistema integral organizado en once capítulos y se apoya en principios como legalidad, proporcionalidad, especialidad, celeridad procesal y resocialización.

Uno de los ejes centrales es que la privación de la libertad será de carácter excepcional y se aplicará como último recurso, bajo supervisión judicial permanente y en establecimientos específicos para adolescentes, separados del régimen penitenciario de adultos.

El texto también incorpora un reconocimiento explícito del rol de las víctimas dentro del proceso penal juvenil. Se garantiza su derecho a ser informadas, a participar en instancias clave, a contar con patrocinio jurídico y a recibir asistencia psicológica, incluso en mecanismos de justicia restaurativa.

Para el oficialismo, la iniciativa responde a una demanda social vinculada a la seguridad y la responsabilidad penal adolescente. Para la oposición, en cambio, implica un endurecimiento punitivo que no resuelve las causas estructurales del delito juvenil.

El acuerdo UE–Mercosur, próximo paso

En paralelo, el Senado avanzará con el tratamiento del Acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea. El debate comenzará el miércoles 18 de febrero a las 17 en la Comisión de Relaciones Exteriores, donde se formalizará la designación del senador libertario Francisco Paoltroni como presidente del cuerpo. El objetivo inmediato será firmar dictamen y habilitar el tratamiento en el recinto la semana siguiente.

La integración de la comisión ya fue definida por el presidente provisional del Senado, Bartolomé Abdala, mientras se aguarda la designación de los representantes que proponga Unión por la Patria. Además de Paoltroni, formarán parte legisladores del Pro, la UCR, bloques provinciales y el oficialismo libertario.

El tratado llega con un antecedente contundente en Diputados, donde fue aprobado por 203 votos a favor, 42 en contra y 4 abstenciones. Allí se evidenció incluso una división interna en Unión por la Patria respecto del posicionamiento en política exterior.

Para la Casa Rosada, la aprobación del acuerdo comercial representa una señal estratégica hacia el exterior y un gesto de alineamiento con una agenda de apertura económica.

El pliego de Fernando Iglesias

La agenda de la Cámara alta también incluye el tratamiento del pliego del exdiputado del Pro Fernando Iglesias, propuesto por el presidente Javier Milei como embajador extraordinario y plenipotenciario ante Bélgica y la Unión Europea. La Comisión de Acuerdos fue convocada para el jueves 19.

El oficialismo prevé que el senador Juan Carlos Pagotto asuma la presidencia de esa comisión, que no solo interviene en designaciones diplomáticas, sino también en eventuales pliegos judiciales, incluidos los de la Corte Suprema si el Poder Ejecutivo los enviara.

Con estos tres movimientos —reforma penal juvenil, tratado comercial y designaciones diplomáticas— el Gobierno apunta a cerrar las extraordinarias con un paquete político que combine agenda de seguridad, apertura internacional y consolidación institucional en el Senado.